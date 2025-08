PSG : Verratti raconte la signature de Messi à Paris et remet les choses au clair sur son départ

Deux ans après avoir quitté le PSG, Marco Verratti est revenu sur plusieurs sujets liés au club de la capitale, dont son départ.

Le parcours de Marco Verratti au Paris Saint-Germain (2012-2023) a été fait de moments forts, de rencontres inoubliables et de choix déterminants. Dans un entretien pour La Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain qui vient de signer à Al-Duhail est revenu sur son arrivée à Paris, ses anecdotes avec les stars du vestiaire, et a livré un regard sincère sur le projet parisien.

« Ce fut difficile, car j’avais accompli quelque chose d’incroyable dans ma ville natale, et je devais laisser de côté le rêve de jouer avec le maillot de mon cœur en Serie A. Un jour, juste avant de partir, j’ai pris Sebastiani à part : “Je pars, mais si dans six mois je ne suis pas bien, je reviens.” Atteindre la Serie A avec Pescara et ne pas y jouer, c’était dur pour le jeune Verratti. »

Verratti raconte comment Messi a signé au PSG

Au PSG, Verratti a côtoyé les plus grandes stars du football mondial. Il a d’ailleurs livré une anecdote concernant l’arrivée de Leo Messi : « Je me suis souvenu d’une soirée magique à Ibiza. Neymar est venu me voir et m’a dit : ce soir, on dîne avec Leo Messi. On s’est retrouvés donc à table : moi, Leo, Paredes, Neymar et Di Maria. On a discuté, on a passé un super moment. Et là, on a commencé à faire pression – gentiment – pour qu’il vienne à Paris. Le lendemain, on a lu que Messi avait des soucis avec Barcelone. Puis, dans l’après-midi, Neymar m’a appelé : “Marco, Leo vient chez nous.” C’était incroyable : la veille on dînait ensemble, le lendemain on était coéquipiers. »

Verratti a aussi décrit Neymar avec beaucoup d’admiration : « Neymar ? Un garçon en or, généreux, humble, il donne tout à ceux qu’il aime. On est toujours en contact. Pareil avec Mbappé : il a faim, il est compétitif, et je suis sûr qu’il gagnera un jour le Ballon d’Or. »

Marco Verratti lâche ses vérités

Dans un groupe rempli de talents, Verratti a souligné la valeur d’un joueur souvent sous-estimé : « Thiago Motta. On disait qu’il faisait des choses simples, mais il voyait tout avant tout le monde. Et avec une facilité impressionnante. » Et alors que certains ont avancé que le PSG a tout gagné sans ses grandes stars, Verratti a corrigé les idées reçues : « Ce n’est pas vrai, les stars sont là. Ils ont construit un super collectif, et Luis Enrique a fait un excellent travail. Ils vont continuer à gagner encore longtemps. »

Enfin, il a mis les choses au clair concernant son départ du club : « Ah, et une chose : certains ont écrit que j’étais parti parce que Luis Enrique ne me voulait pas. C’est faux. Ma décision remontait bien avant. J’en avais parlé avec Nasser (Al-Khelaifi, ndlr) : je lui avais dit que j’avais besoin d’un nouveau défi. On est restés en très bons termes, c’est une personne formidable. »