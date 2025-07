PSG Mercato : le PSG a bouclé le départ d’un indésirable et pousse pour Illya Zabarnyi

Le PSG a trouvé un accord avec Fenerbahçe pour le transfert de Milan Skriniar. Dans le même temps, il continue de pousser pour Illya Zabarnyi, le défenseur de Bournemouth.

Le Paris Saint-Germain entame un nouveau virage dans la gestion de sa défense centrale. Alors que Milan Skriniar s’apprête à quitter définitivement le club pour rejoindre Fenerbahçe, où il avait été prêté ces derniers mois, Paris prépare déjà la relève. Le Slovaque, peu convaincant depuis son arrivée en 2023, va rapporter environ 10 millions d’euros au club francilien selon L’Équipe — une sortie discrète pour un joueur qui n’aura jamais vraiment trouvé sa place dans le système de Luis Enrique.

Dans le même temps, les dirigeants parisiens intensifient les discussions pour attirer Illya Zabarnyi, jeune défenseur ukrainien de Bournemouth. Malgré la concurrence de Tottenham, prêt à débourser les 70 M€ demandés, le joueur ne jure que par le PSG, avec qui il a déjà trouvé un accord contractuel sur cinq ans.

Nasser Al-Khelaïfi très impliqué dans le dossier

Selon RMC Sport, les négociations financières restent tendues mais avancent : moins de 5 millions d’euros séparent désormais les deux camps. Avec le soutien actif du joueur et l’implication personnelle de Nasser Al-Khelaïfi dans le dossier, Paris espère finaliser rapidement ce transfert stratégique.

Entre un Skriniar sur le départ et un Zabarnyi en approche, le PSG continue de redessiner une défense plus jeune, plus dynamique, et tournée vers l’avenir.