PSG Mercato : un cador anglais passe à l’attaque pour Donnarumma !

Poussé vers la sortie par le PSG et l’arrivée programmée de Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma est dans le viseur de Manchester United.

L’Equipe comme Le Parisien sont unanimes concernant l’arrivée de Lucas Chevalier au PSG : elle devrait être bouclée dans les prochains jours. Les deux présidents, Olivier Létang et Nasser al-Khelaïfi, qui se connaissent bien et s’apprécient, travaillent sur une indemnité qui devrait tourner aux alentours de 40 M€. Le champion d’Europe fait tout pour que Chevalier soit présent le 6 août au Campus PSG pour la reprise de l’entraînement. Cette arrivée fait suite aux difficultés rencontrées par le board parisien pour prolonger Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat dans un an.

MU s’est renseigné sur Donnarumma

Toutefois, selon Fabrizio Romano, le portier italien ne veux pas partir à tout prix. Il pourrait même décider de rester et de tenter de reprendre sa place, en entrant en concurrence avec Chevalier. Donnarumma pourrait ainsi débuter la saison à Paris, et aviser en fonction de sa situation en janvier. Pour l’heure, Galatasaray a déjà tenté sa chance, mais Manchester United est à l’affût et d’après le Daily Telegraph, ce jeudi, MU a déjà pris des renseignements il y a quelques jours sur la disponibilité du portier italien. Le club mancunien n’est pas content des prestations d’André Onana, par ailleurs blessé et incertain pour la reprise de la Premier League le 17 août contre Arsenal.