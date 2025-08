PSG Mercato : Skriniar n’est plus Parisien, Zabarnyi valide son arrivée sur les réseaux !

Milan Skriniar a enfin quitté le PSG pour signer à Fenerbahçe. Et Zabarnyi est tout proche de rejoindre la capitale…

Prêté à Fenerbahçe l’hiver dernier, Milan Skriniar était de retour au PSG en attendant que sa situation se débloque, et que le Fener parvienne à trouver un accord avec Paris pour son transfert définitif en Turquie. C’est désormais chose faite. Le club turc a annoncé son arrivée hier soir. Un transfert qui va rapporter 7 millions à Paris, voire 10 en fonction des bonus.

Zabarnyi a liké une publication qui l’annonce au PSG

Illia Zabarnyi, courtisé depuis le début de l’été par le PSG, devrait quant à lui débarquer. Le défenseur ukrainien de Bournemouth, qui réclame au moins 70 millions pour son transfert, veut absolument rejoindre les champions d’Europe. Et selon Fabrizio Romano, il va obtenir gain de cause et signer un contrat de 5 ans à Paris. Une information que le joueur a lui-même liké sur Instagram, avant de retirer son like.