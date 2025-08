PSG : Achraf Hakimi bientôt jugé pour viol ? Kylian Mbappé fait de grosses révélations

Sous la menace d’un procès, Achraf Hakimi est soupçonné d’avoir imposé un viol à une jeune femme à son domicile en février 2023. Kylian Mbappé, son ancien coéquipier et ami, a témoigné.

Près d’un an et demi après l’ouverture d’une enquête visant Achraf Hakimi, le dossier connaît un tournant judiciaire majeur. Ce vendredi, le parquet de Nanterre a requis la mise en accusation du joueur du PSG devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine, dans le cadre de la plainte pour viol déposée en mars 2023. Le latéral droit, qui a toujours nié les faits et affirmé avoir été victime d’un « coup monté », attend désormais la décision du juge d’instruction, seul habilité à confirmer ou non la tenue d’un procès.

Les confidences de Kylian Mbappé

Dans ce contexte, L’Équipe a publié une enquête approfondie révélant que Kylian Mbappé a été entendu par les enquêteurs, en tant que témoin proche. Le capitaine des Bleus est revenu sur les confidences que lui aurait faites Hakimi après les faits présumés. « Le soir, nous avons été au restaurant. Achraf a complètement craqué, il a pleuré. Il n’était vraiment pas bien. »

Mbappé poursuit : « Il m’a dit qu’il y avait eu des caresses mutuelles sur des parties intimes, mais qu’à aucun moment, il n’avait ressenti un refus de la part de cette jeune femme. » Selon lui, Hakimi lui aurait également confié que l’acte sexuel n’avait pas été consommé : « Il m’a dit que finalement ils n’avaient pas couché ensemble sans me dire pour quelle raison. »

« Je ne l’ai jamais vu avoir un comportement déplacé »

L’ancien coéquipier de Hakimi au PSG décrit également leur vigilance face aux risques liés à leur exposition médiatique : « C’est un sujet que nous évoquons régulièrement et sur lequel nous sommes très vigilants. Tout d’abord, nous ne sommes pas des sauvages. Et puis, on est préparés à ça depuis le début de notre carrière. »

Enfin, Mbappé a tenu à livrer un témoignage sur le comportement habituel du joueur : « Achraf Hakimi est respectueux avec les femmes. Même alcoolisé, je ne l’ai jamais vu avoir un comportement déplacé. » Et de conclure : « Même les fois où je n’ai pas assisté à certaines scènes, je n’ai jamais eu de retour d’amies qui me disaient qu’Achraf s’était mal comporté ou qu’il avait dépassé les limites. »

La balle est désormais dans le camp du juge d’instruction, qui décidera s’il y a lieu de renvoyer Achraf Hakimi devant la justice pour être jugé.