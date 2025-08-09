Poussé vers la sortie au PSG par l’arrivée de Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma aurait pris la décision de poursuivre sa carrière en Angleterre, où Manchester United le veut.

🟧 Piste crédible

Ce samedi, L’Equipe comme Le Parisien consacre de longs articles à l’arrivée de Lucas Chevalier au PSG. Le quotidien sportif a contacté son père, qui assure que le désormais ancien Lillois s’est toujours bien intégré dans les groupes où il est arrivé. Dans l’autre média, l’ex-gardien Jérôme Alonzo met sa main à couper que Chevalier sera bien accueilli par le Parc des Princes, car il ressemble à « un pote du dimanche en beaucoup, beaucoup plus fort », à savoir quelqu’un qu’on a envie d’aimer. Une sorte de gendre idéal, donc…

Manchester United pousse pour Donnarumma

Mais Alonzo demande à ce que Gianluigi Donnarumma soit vendu cet été, histoire d’éviter une cohabitation avec Chevalier qui pourrait s’avérer explosive. C’est évidemment la tendance, le PSG ayant ouvert grand la porte à un départ de l’Italien. Selon Nicolo Schira, la prochaine destination de l’ancien Milanais est la Premier League. Un temps ciblé par Chelsea, Donnarumma serait désormais dans le viseur de Manchester United et il ne voudrait jouer qu’en Angleterre.

Les Red Devils ont décidé de tourner la page André Onana et sont prêts à mettre une quarantaine de millions d’euros pour le gardien du PSG. C’est sa valeur sur un site comme Transfermarkt et c’est la somme qu’attendrait le club de la capitale pour laisser partir Donnarumma. Cela permettrait en outre d’amortir quasiment l’arrivée de Chevalier puisque le PSG va payer 40 M€ au LOSC cet été et une quinzaine de millions de bonus dans les prochaines années. Une bonne affaire, donc.

« Le coup d’œil de But FC »

« L’Angleterre semble la meilleure destination pour Gianluigi Donnarumma puisque c’est le pays qui paye le mieux. Et l’on sait que l’argent est le seul moteur de la carrière du gardien italien… »