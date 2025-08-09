À quelques jours du premier match officiel de la saison 2025-2026 pour le PSG, Achraf Hakimi a lâché ses ambitions.

Le PSG, qui lancera sa saison mercredi face à Tottenham en Supercoupe de l’UEFA, va devoir face à un nouveau défi : conserver son statut de leader dans toutes les compétitions. Luis Enrique et ses joueurs savent que la saison s’annonce encore plus relevée avec l’arrivée de grands renforts dans plusieurs clubs rivaux. Achraf Hakimi, lors d’une interview pour Canal+, a partagé leur détermination à remporter une seconde fois la Ligue des Champions, tout en restant lucides sur la concurrence.

« On veut faire le back-to-back »

« Je ne pense pas qu’on soit favori en tant que tenant du titre. On est forts, mais je sais qu’il y a de nombreuses équipes qui ont recruté de grands joueurs. Mais nous, on va rester concentré, suivre notre chemin, et on veut faire le back-to-back. Si il y a des concurrents ? Madrid, Barcelone, Liverpool qui a beaucoup recruté, Manchester City. Mais nous, on est prêt pour ça. Le Real Madrid ? La dernière fois qu’on les a affrontés, on était mieux préparé, mieux collectivement, mieux physiquement. Et on l’a montré sur le terrain. Kylian était un peu déçu, on en a pas beaucoup parlé juste des petites blagues en vacances », a raconté le latéral marocain.