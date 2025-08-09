Visé par une accusation de viol, Achraf Hakimi, latéral droit du PSG, est sorti du silence.

Il y a quelques jours, Le Parisien révélait que le parquet de Nanterre avait demandé le renvoi d’Achraf Hakimi devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine, dans le cadre d’une affaire de viol présumé qui se serait déroulée en février 2023 à son domicile de Boulogne-Billancourt.

Si cette requête est validée par le juge d’instruction, le latéral droit du PSG encourrait une peine pouvant aller jusqu’à quinze ans de prison. Mis en examen en mars 2023, le joueur marocain avait déjà affirmé que la relation avait été consentie et avait dénoncé une tentative de chantage.

Hakimi n’est pas inquiet

Resté silencieux pendant plusieurs mois, Hakimi s’est exprimé pour la première fois sur cette affaire lors d’un entretien accordé à Canal+, livrant un message de sérénité et de confiance.

« Je suis tranquille, mais être accusé faussement, c’est horrible et injuste. Je ne souhaite cela à personne, donc ce n’est pas bien. Mais je sais que la vérité va sortir. Après, je ne me reproche pas quelque chose à moi-même. Les gens qui me connaissent, ils savent ça. Après, je suis tranquille, comme je le dis, je me concentre sur les choses les plus importantes de ma vie : ma famille et le foot. Et après, comme je le dis, la vérité va sortir. » L’international marocain entend donc poursuivre sa carrière et sa vie familiale en attendant l’issue judiciaire.