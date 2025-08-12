PSG – Tottenham : Luis Enrique fait des choix forts d’entrée de jeu
Le premier groupe de la saison est tombé au PSG. Avec des suspendus, un blessé et la confirmation que plusieurs joueurs sont indésirables…
Luis Enrique a convoqué un groupe de 20 joueurs pour le match PSG-Tottenham de ce mercredi soir à Udine dans le cadre de la Supercoupe d’Europe. Lucas Chevalier en fait partie, contrairement à la dernière recrue parisienne Illya Zabarnyi. Le défenseur central ukrainien est toutefois présent à Udine où il s’entraînera ce soir pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers mais il faudra attendre dimanche et le déplacement à Nantes pour le voir débuter.
Mayulu blessé, Donnarumma et Kimpembe écartés
Manquent également à l’appel Joao Neves, suspendu suite à son expulsion face à Chelsea en finale de la Coupe du monde des Clubs, mais aussi Senny Mayulu, touché à l’adducteur de la cuisse droite. Autres absences : celles de Gianluigi Donnarumma, Arnau Tenas et Presnel Kimpembe, tous invités à trouver un nouveau club d’ici la fin du Mercato.