PSG Mercato : Donnarumma mis à l’écart… Gattuso s’insurge contre Luis Enrique !
PSG Mercato : Donnarumma à Manchester City, c’est de plus en plus chaud !

Gianluigi Donnarumma (PSG)
Laurent Hess
12 août 2025

Manchester City cible Gianluigi Donnarumma. Mais le PSG serait un peu trop gourmand…

Le clan Donnarumma est sous le choc. Après avoir été l’un des héros de la campagne victorieuse en Ligue des Champions, le gardien du PSG pensait avoir sécurisé sa place dans l’histoire récente du club. Mais aujourd’hui, avec l’arrivée de Lucas Chevalier, il se retrouve mis à l’écart, comme un joueur en trop. « Après tout ce qu’il a fait, en aidant le club à gagner la Ligue des Champions, il ne l’inclut même pas dans une compétition à laquelle il n’aurait jamais accédé sans lui… » confie une source proche dans L’Équipe. Pour l’Italien et son camp, la blessure est profonde et l’exclusion vécue comme un affront.

Le PSG demanderait 50 millions d’euros

Les rumeurs de tensions se multiplient. En interne, certains évoquent un différend survenu après la finale de C1, d’autres pointent du doigt une volonté claire de tourner la page et préparer l’arrivée d’un nouveau gardien. Quoi qu’il en soit, le message envoyé est limpide : Donnarumma ne fait plus partie des plans prioritaires du coach espagnol. Et une piste est de plus en plus chaude. Elle mène à Manchester City. Selon RMC, ce mardi, le club mancunien veut faire de Donnarumma le successeur d’Ederson. Le Brésilien est la priorité de Galatasaray, devant… Donnarumma. Mais pour que l’Italien rejoigne City, il faut que deux conditions soient réunies : qu’Ederson parte, et que Paris, qui demanderait 50 millions d’euros, soit un peu moins gourmand. A suivre…

