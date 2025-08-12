PSG Mercato : Donnarumma mis à l’écart… Gattuso s’insurge contre Luis Enrique !

Gianluigi Donnarumma est devenu indésirable au PSG. Et cela agace son sélectionneur, Gennaro Gattuso.

Le clan Donnarumma est sous le choc. Après avoir été l’un des héros de la campagne victorieuse en Ligue des Champions, le gardien du PSG pensait avoir sécurisé sa place dans l’histoire récente du club. Mais aujourd’hui, avec l’arrivée de Lucas Chevalier, il se retrouve mis à l’écart, comme un joueur en trop. « Après tout ce qu’il a fait, en aidant le club à gagner la Ligue des Champions, il ne l’inclut même pas dans une compétition à laquelle il n’aurait jamais accédé sans lui… » confie une source proche dans L’Équipe. Pour l’Italien et son camp, la blessure est profonde et l’exclusion vécue comme un affront. Un sentiment partagé par Gennaro Gattuso.

Il sera présent à Udine pour PSG-Tottenham, demain soir

Selon La Gazzetta dello Sport, le sélectionneur de l’équipe d’Italie, serait remonté contre le PSG et Luis Enrique après la non-convocation de Donnarumma pour la Supercoupe d’Europe face à Tottenham, ce mercredi à Udine (21h). Et il serait même en colère. « Il n’est pas difficile d’imaginer que le sélectionneur, où qu’il se trouve, ait bondi de rage en apprenant la nouvelle », écrit le quotidien transalpin. Gattuso compte plus que jamais sur son portier et ce dès le prochain rassemblement de l’équipe d’Italie, marqué par deux matchs très importants pour la qualification à la Coupe du monde 2026. Troisième du groupe I, la Nazionale recevra l’Estonie le 5 septembre à Bergame, avant de défier Israël le 8 septembre en Hongrie. A noter que Gattuso sera présent à Udine ce mercredi pour assister à la Supercoupe d’Europe, et « il n’aura pas très envie de croiser Luis Enrique », croit savoir La Gazzetta…