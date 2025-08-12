PSG Mercato : Donnarumma fait ses adieux à Paris et charge Luis Enrique

Ecarté, le portier italien du PSG est sorti du silence…

Gianluigi Donnarumma ne sera pas du match de Supercoupe d’Europe entre le PSG et Tottenham mercredi soir ? Le PSG le pousse vers la sortie et il vient d’annoncer son départ sur Instagram.

« Malheureusement, quelqu’un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe », explique Donnarumma

« Dès mon premier jour ici, j’ai tout donné – sur le terrain comme en dehors – pour gagner ma place et défendre le but du Paris Saint-Germain. Malheureusement, quelqu’un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l’équipe. Je suis déçu et amer. » Le portier cible son coach Luis Enrique, qui a expliqué un peu plus tôt que la décision d’écarter Donnarumma était prise par lui, et uniquement par lui… « Gigio est l’un des meilleurs gardiens de but du monde et il est encore meilleur en tant que personne. Mais c’est la vie d’un footballeur de haut niveau, comme celle d’un entraîneur. Ce sont des décisions difficiles, mais j’assume la responsabilité du choix qui a été fait. S’ils étaient faciles à prendre, n’importe qui les prendrait. Ils ont à voir avec le profil de gardien de but dont mon équipe a besoin ». Donnarumma, lui, a terminé son message par ces mots à l’attention des supporters parisiens : « J’espère avoir l’occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des Princes dans les yeux et de vous dire au revoir comme il se doit, écrit-il en italien, en anglais et en français. Si cela ne se produit pas, je veux que vous sachiez que votre soutien et votre affection comptent énormément pour moi et que je ne les oublierai jamais. Je garderai toujours en moi le souvenir des émotions vécues lors de ces soirées magiques, et de vous, qui m’avez fait me sentir chez moi. » Le vainqueur de la dernière Ligue des champions s’adresse enfin à ses coéquipiers : « Merci pour chaque bataille, chaque sourire et tous les moments partagés. Vous serez toujours mes frères. Jouer pour ce club et vivre dans cette ville a été un immense honneur. Merci, Paris. »