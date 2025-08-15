Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
PSG Mercato : Randal Kolo Muani d’accord avec la Juventus, Nordi Mukiele file en Angleterre

PSG Mercato : Randal Kolo Muani d&rsquo;accord avec la Juventus, Nordi Mukiele file en Angleterre
William Tertrin
15 août 2025

Le PSG négocie activement avec la Juventus pour le prêt avec option d’achat obligatoire de Randal Kolo Muani, pendant que Nordi Mukiele va rejoindre le promu Sunderland.

Le mercato estival du Paris Saint-Germain pourrait bien voir partir deux internationaux français dans les prochains jours. Randal Kolo Muani, après un prêt réussi à la Juventus lors de la seconde moitié de saison dernière, est sur le point de retrouver la Vieille Dame. Auteur de 10 buts en 21 rencontres sous le maillot turinois, l’attaquant de 26 ans souhaite prolonger l’aventure en Serie A.

Selon RMC Sport, le PSG et la Juve discutent actuellement d’un prêt payant avec option d’achat obligatoire, qui déboucherait ensuite sur un contrat de quatre ans. Malgré l’intérêt de clubs anglais, l’ancien Nantais a clairement exprimé sa préférence pour Turin, où il a trouvé un environnement favorable et un rôle plus central qu’à Paris.

Nordi Mukiele à Sunderland pour 13 M€

Pendant ce temps, Nordi Mukiele se rapproche d’un nouveau départ. Non retenu par Luis Enrique, le latéral droit de 27 ans devrait rejoindre Sunderland, promu en Premier League, toujours selon RMC. Un accord de principe a été trouvé entre le PSG, le club anglais et le joueur, qui a déjà reçu le feu vert pour se rendre outre-Manche et boucler les derniers détails.

Après un prêt à Leverkusen la saison passée, Mukiele s’apprête donc à découvrir le championnat anglais. Le montant du transfert est évalué à 13 M€, rapporte Foot Mercato. Le PSG, actif dans le sens des départs, pourrait ainsi libérer de la masse salariale et remodeler son effectif avant la fin du mercato.

