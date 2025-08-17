PSG Mercato : Nordi Mukiele quitte Paris et rejoint Sunderland (officiel)

Nordi Mukiele quitte le PSG après trois saisons, et rejoint Sunderland, promu en Premier League.

C’est officiel, Nordi Mukiele quitte le PSG après avoir joué 45 matchs en trois saisons. Arrivé en 2022 en provenance de Leipzig, il n’a jamais réussi à s’imposer à Paris, freiné par les blessures et la concurrence. Prêté l’an dernier à Leverkusen (24 matchs, 2 buts, 1 passe décisive), il est désormais transféré définitivement à Sunderland, promu en Premier League, pour environ 13 M€.

« Nordi Mukiele rejoint le club de Sunderland AFC dans le cadre d’un transfert définitif. Le Paris Saint-Germain remercie Nordi Mukiele et lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière », a écrit le PSG sur ses réseaux.