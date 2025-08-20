Wanda Nara alterne décolleté incendiaire et attaque contre Mauro Icardi
Wanda Nara alterne décolleté incendiaire et attaque contre Mauro Icardi

Wanda Nara à l'époque où elle présentait une émission de football en Italie.
Raphaël Nouet
19 août 2025

L’ancien épouse de Mauro Icardi a publié un long message sur les réseaux sociaux en lui reprochant de ne pas s’occuper de ses enfants. Elle a aussi publié une photo très sensuelle d’elle…

Wanda Nara a montré qu’elle était une femme aux deux visages ces derniers jours. Sur Instagram, elle a commencé par publié des photos d’elle toujours très incendiaires, dont l’une où on la voit dans une tenue en cuir avec un décolleté vertigineux dont elle a le secret. Ca, c’était pour la partie hot. Pour ce qui est de la partie glaciale, elle a explosé sur les réseaux sociaux après que son ancien époux Mauro Icardi ait totalement ignoré leur progéniture lors de la journée de l’enfant, pour mieux se consacrer à ceux de sa nouvelle compagne, China Suarez.

« Comment peut-il quitter le pays comme si de rien n’était ? »

« Hier, c’était la Journée des enfants… La violence, c’est aussi les ruiner et ignorer les dates importantes, les planter le jour de la fête des pères ou voir de la place dans l’agenda pour aller à leur anniversaire et ne pas venir. Ne pas payer 1 peso de nourriture, alors que vous avez l’obligation morale en plus de l’ordonnance du tribunal, des amendes, etc, c’est de la violence. Ensuite, vous faites valoir vos droits lorsque vous ne remplissez pas vos obligations. Comme si cela ne suffisait pas, vous vous occupez des enfants de votre nouvelle compagne, en payant pour des écoles que leurs propres parents ne pourraient pas payer et que vous ne faites que par vengeance pour votre famille. ».

« Comment peut-il quitter le pays comme si de rien n’était s’il n’a pas payé depuis 10 mois ? Pas même le travail social et même pas 1 peso de nourriture ? Quel genre d’avocats en droit de la famille célèbrent un tel abandon d’un père ? Je continuerai à aider ma famille comme je l’ai toujours fait mais il y a des gens très dignes qui ne demandent rien, mais qui passent des heures à travailler pour ne pas gagner dans une vie ce que vous jetez dans les écoles des enfants qui ne sont pas de votre responsabilité et vous ne le faites que pour continuer à blesser et à dénigrer les vôtres. Pour que vous le sachiez, le paiement des frais de scolarité de mes 3 fils provenait toujours de mon travail d’agent et en Europe, je l’ai payé de nombreuses fois de ma société dont je suis le seul partenaire. Lorsque les enfants s’éloignent ou décident de ne pas voir ou entendre, ils ne le font pas par manque de paiement, ils le font par abandon ou remplacement, ajouté à l’humiliation de voir de nouveaux enfants célébrer sur les réseaux. »

