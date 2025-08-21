PSG Mercato : le Qatar prépare une dernière ligne droite inattendue cet été ! 
PSG Mercato : une nouvelle porte de sortie pour un indésirable de Luis Enrique

William Tertrin
21 août 2025

Indésirable au PSG, Carlos Soler intéresse l’Ajax Amsterdam, 2e du dernier championnat néerlandais.

Le Paris Saint-Germain prépare l’avenir et réfléchit à se séparer de Carlos Soler, milieu espagnol de 28 ans qui ne fait plus partie des plans de Luis Enrique. Après une saison en prêt à West Ham où il a disputé 33 matches, souvent comme remplaçant, Soler pourrait quitter le PSG dès cet été. Selon le média Voetbalzone, les dirigeants parisiens envisagent une opération combinant un prêt avec obligation d’achat vers l’Ajax Amsterdam, afin de sécuriser une future vente tout en allégeant leur effectif et leur masse salariale.

Soler favorable à une arrivée à l’Ajax

Le club parisien avait investi 18 millions d’euros pour le recruter à Valence en 2022 et voit désormais dans ce transfert une opportunité financière, Soler étant sous contrat jusqu’en 2027. Les discussions avec l’Ajax sont encore exploratoires, mais le PSG veut s’assurer que le joueur trouve une destination stable tout en maximisant sa valeur, notamment après le départ probable de Brian Brobbey côté Ajax qui ouvre la voie à un investissement sérieux sur le milieu espagnol.

Soler, de son côté, reste intéressé par un challenge en Ligue des champions et serait favorable à une arrivée à l’Ajax, ce qui pourrait satisfaire toutes les parties : le joueur, le PSG et le club néerlandais. Pour le moment, aucun accord définitif n’est encore signé, mais le scénario d’un départ en prêt avec option d’achat obligatoire semble se dessiner.

