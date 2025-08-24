PSG Mercato : une pièce maîtresse de Luis Enrique convoitée en Arabie saoudite

Étincelant au milieu de terrain avec le PSG, Fabián Ruiz attire logiquement les regards, et notamment en Arabie saoudite.

Fabián Ruiz continue d’affirmer son statut de leader au PSG, comme l’a encore montré son but décisif contre Angers (1-0) vendredi. Mais au-delà de ses performances sur le terrain, le milieu espagnol attire désormais les convoitises à l’international, et notamment en Arabie Saoudite.

Fabián Ruiz aux côtés de Cristiano Ronaldo ?

Avec deux années de contrat restantes, Fabián est passé du rôle de joueur secondaire à celui d’indispensable au cœur du PSG. Cette progression fulgurante n’est pas passée inaperçue. Selon le média Estadio Deportivo, Al-Nassr, club où évolue Cristiano Ronaldo et qui a récemment recruté Kingsley Coman, Joao Félix et Iñigo Martínez, a activé ses contacts pour tenter de s’attacher les services du talent andalou.

Le marché saoudien, réputé pour ses offres financières exceptionnelles, s’affirme ainsi comme un acteur majeur dans la course aux meilleurs joueurs européens. Pour Fabián Ruiz, la tentation d’un nouveau challenge en Arabie saoudite pourrait bientôt se concrétiser, même si son futur reste lié aux grosse ambitions du PSG.