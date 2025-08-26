Equipe de France : Deschamps va-t-il surprendre dans sa liste ?
PSG Mercato : la Real Sociedad relance le dossier Carlos Soler !

PSG Mercato : la Real Sociedad relance le dossier Carlos Soler !
Laurent Hess
26 août 2025

Le Mercato du PSG s’accélère dans le sens des départs. Si le club multiplie les chantiers, le dossier Carlos Soler connaît une soudaine accélération avec l’irruption de la Real Sociedad dans la course pour récupérer le milieu espagnol. Un feuilleton qui s’annonce tendu entre Paris et le club basque.

Carlos Soler, un avenir bouché à Paris

Revenu de son prêt à West Ham, Carlos Soler retrouve la capitale sans perspective claire. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2027, ses chances de retrouver une place dans le système parisien sont minces. En coulisses, plusieurs destinations étaient déjà évoquées, Villarreal et l’Ajax ayant manifesté leur intérêt ces derniers jours. Dans ce contexte de grande lessive, Soler sait qu’il lui faut rebondir, alors que la concurrence au PSG est rude et que la nouvelle dynamique autour du groupe ne joue pas en sa faveur.

La Real Sociedad passe à l’action

Selon Marca et le journaliste Matteo Moretto, un nouvel acteur bouleverse la donne : la Real Sociedad. Le club basque vient d’entrer fermement en scène pour attirer Soler. L’intérêt est immédiat et partagé, puisque le joueur lui-même se montre très ouvert à l’idée de rejoindre une équipe qui joue l’Europe et peut lui offrir du temps de jeu régulier.

La rapidité des dernières avancées souligne l’intensité du dossier. Alors que d’autres clubs sondent le terrain, la Real Sociedad a clairement pris une longueur d’avance sur ses concurrents en se positionnant sur un prêt, une formule recherchée par Paris.

Vers un prêt : état des négociations

Les négociations entre le PSG et la Real Sociedad sont déjà engagées. Les deux parties discutent d’un projet de prêt, encore à ajuster sur plusieurs aspects contractuels, mais qui pourrait rapidement tourner à l’avantage du club basque, tant la volonté du joueur de quitter Paris est affirmée. A suivre…

