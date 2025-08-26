PSG Mercato : Manchester City climatise le dossier Donnarumma !

Gianluigi Donnarumma pourrait prendre tout le monde à contrepied cet été. Alors que le PSG pousse à la vente et que Manchester City ne veut pas l’acheter au prix fort, le gardien italien pourrait décider de rester…

Le PSG sous pression, Donnarumma imperturbable

Après une saison solide ponctuée de cinq clean sheets sur sept matchs au Mondial des clubs, Donnarumma devrait savourer sa position de titulaire au PSG. Pourtant, Paris souhaite tourner la page avant l’expiration de son contrat dans un an après avoir fait signer Lucas Chevalier. Malgré la contestation des supporters, la direction accélère pour une vente rapide. Face à cette pression, Donnarumma reste de marbre, affichant une sérénité totale à l’entraînement et refusant de se précipiter.

Manchester City reste attentif… et fait durer le suspense

Sur le marché, rares sont les clubs capables de s’aligner sur Donnarumma. Manchester City, principal prétendant, joue la montre tant que l’avenir d’Ederson n’est pas tranché. Le Brésilien semble proche d’un départ vers Galatasaray, mais City n’accélérera qu’une fois l’opération confirmée. Cette stratégie patiente commence à irriter Paris, d’autant qu’aucun autre grand d’Europe n’est véritablement entré dans la course.

Un bras de fer financier qui pèse lourd

Côté parisien, le prix est fixé : 50 millions d’euros, pas un centime de moins. City, de son côté, n’envisage pas d’aller au-delà de 20 millions pour un joueur en fin de contrat, ce qu’indique L’Equipe ce mardi soir. L’écart est majeur et freine toute avancée. Donnarumma, conscient de sa valeur et de sa cote sur le marché, refuse de partir à tout prix. C’est l’Etihad ou rien, mais uniquement sous certaines conditions.

Une fin de mercato imprévisible

Alors que Manchester City maintient la pression à distance et que Paris s’impatiente, le vrai pouvoir reste dans les gants de l’Italien. Et l’ancien milanais pourrait créer la sensation en refusant toute précipitation et en décidant de rester au moins jusqu’en janvier. Jusqu’au bout, le suspense reste donc entier pour l’un des feuilletons majeurs du Mercato.