PSG Mercato : accord trouvé pour le départ de Carlos Soler, les dessous du deal dévoilés

Carlos Soler devrait bien quitter le PSG pour rejoindre la Real Sociedad.

Revenu de son prêt à West Ham, Carlos Soler retrouvait cet été la capitale sans perspective claire. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2027, ses chances de retrouver une place au PSG étaient plus que minces. En coulisses, plusieurs destinations ont été évoquées, Villarreal et l’Ajax ayant manifesté leur intérêt.

La Real Sociedad va payer quasi tout son salaire

Mais c’est à la Real Sociedad que l’ancien joueur de Valence devrait poursuivre sa carrière. Selon Fabrizio Romano, les négociations entre le PSG et la Real Sociedad sont très bien engagées. Les deux parties auraient même trouver un accord autour d’un prêt. Le milieu de terrain a donné son feu vert et il s’agit d’un prêt avec option d’achat où la Real prendra en charge la majeure partie du salaire. Et Romano ajoute que les chances de voir Soler rester à San Sebastian au delà de l’exercice 2025-26 sont importantes. Une bonne nouvelle pour le PSG, donc.