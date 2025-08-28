Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
PSG Mercato : le club officialise le départ d'un gardien !

PSG Mercato : le club officialise le départ d&rsquo;un gardien !
Bastien Aubert
28 août 2025

Arrivé au PSG en 2023 en provenance du FC Barcelone, Arnau Tenas n’aura pas trouvé sa place dans la capitale. Numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens, l’Espagnol n’a disputé que huit matches sous le maillot rouge et bleu avant de s’engager avec Villarreal, où il espère enfin lancer sa carrière en tant que titulaire.

Le club espagnol a officialisé le transfert via un communiqué : « Le Villarreal CF et le Paris Saint-Germain ont conclu un accord pour le transfert d’Arnau Tenas, qui jouera dans l’équipe groguet pendant les quatre prochaines saisons, jusqu’en juin 2029 ». Le montant de l’opération s’élèverait à 6 millions d’euros, bonus compris.

Adios Tenas !

Pour le PSG, cette opération permet de libérer de l’espace dans le poste de gardien. Pour Tenas, ce départ représente une véritable opportunité de s’imposer en Liga et de gagner du temps de jeu régulier, ce qui lui avait manqué en France. Villarreal, de son côté, mise sur le jeune gardien pour renforcer sa hiérarchie dans les cages et préparer l’avenir. 

