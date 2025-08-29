Gianluigi Donnarumma n’a pas encore quitté le PSG. Mais Luis Enrique lui conseille de ne pas y faire de vieux os…

Le suspense reste total autour de Gianluigi Donnarumma à Paris. Après avoir refusé de prolonger son contrat avec le PSG, le gardien italien se retrouve écarté, voyant Lucas Chevalier lui passer devant dans la hiérarchie. Donnarumma, pilier du sacre continental au printemps, a fait ses adieux au public du Parc des Princes, mais la porte de sortie reste entrouverte à seulement quelques jours de la fin du marché.

La direction parisienne, en plein dégraissage après les départs de joueurs comme Carlos Soler et bientôt de Marco Asensio, s’est fixée un objectif clair : alléger l’effectif et encaisser des ventes. D’abord intransigeant, le PSG réclamait 50 millions d’euros, avant de revoir ses prétentions à la baisse, désormais fixées à 30 millions. Même à ce tarif, le départ du gardien n’est toujours pas ficelé. Dans ce jeu tendu, Manchester City joue le temps. Un accord de principe aurait été trouvé entre les Skyblues et l’international italien de 26 ans, mais le club anglais laisse sciemment traîner les négociations, espérant un rabais supplémentaire sur le prix. City ne proposerait que 15 M€. Cette posture énerve Paris alors que le couperet du Mercato approche.

Il conseille à Donnarumma de partir

Ce vendredi, Luis Enrique a été invité à évoquer le dossier en conférence de presse. « Je ne sais pas, ça dépend du mercato, des agents, des autres clubs. On continue comme d’habitude et j’espère, parce que c’est le meilleur pour lui, qu’il pourra trouver une solution. Rien à ajouter », a glissé le coach parisien. Donnarumma, lui, était tout sourire à l’entraînement du PSG. Et ce même si l’Espagnol ne semble pas avoir envie du tout de lui faire une place dans son effectif…