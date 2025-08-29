Hamed Junior Traoré s’engage officiellement avec l’OM !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG Mercato : Luis Enrique prévient Donnarumma, l’Italien garde le sourire

PSG Mercato : Luis Enrique prévient Donnarumma, l&rsquo;Italien garde le sourire
Laurent Hess
29 août 2025

Gianluigi Donnarumma n’a pas encore quitté le PSG. Mais Luis Enrique lui conseille de ne pas y faire de vieux os…

Le suspense reste total autour de Gianluigi Donnarumma à Paris. Après avoir refusé de prolonger son contrat avec le PSG, le gardien italien se retrouve écarté, voyant Lucas Chevalier lui passer devant dans la hiérarchie. Donnarumma, pilier du sacre continental au printemps, a fait ses adieux au public du Parc des Princes, mais la porte de sortie reste entrouverte à seulement quelques jours de la fin du marché.

La direction parisienne, en plein dégraissage après les départs de joueurs comme Carlos Soler et bientôt de Marco Asensio, s’est fixée un objectif clair : alléger l’effectif et encaisser des ventes. D’abord intransigeant, le PSG réclamait 50 millions d’euros, avant de revoir ses prétentions à la baisse, désormais fixées à 30 millions. Même à ce tarif, le départ du gardien n’est toujours pas ficelé. Dans ce jeu tendu, Manchester City joue le temps. Un accord de principe aurait été trouvé entre les Skyblues et l’international italien de 26 ans, mais le club anglais laisse sciemment traîner les négociations, espérant un rabais supplémentaire sur le prix. City ne proposerait que 15 M€. Cette posture énerve Paris alors que le couperet du Mercato approche.

Il conseille à Donnarumma de partir

Ce vendredi, Luis Enrique a été invité à évoquer le dossier en conférence de presse. « Je ne sais pas, ça dépend du mercato, des agents, des autres clubs. On continue comme d’habitude et j’espère, parce que c’est le meilleur pour lui, qu’il pourra trouver une solution. Rien à ajouter », a glissé le coach parisien. Donnarumma, lui, était tout sourire à l’entraînement du PSG. Et ce même si l’Espagnol ne semble pas avoir envie du tout de lui faire une place dans son effectif…

Ligue 1MercatoPremier LeaguePSG
#A la une#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS#TRANSFERTS

Les plus lus

PSG Mercato : Luis Enrique prévient Donnarumma, l&rsquo;Italien garde le sourire
Football...

PSG Mercato : Luis Enrique prévient Donnarumma, l’Italien garde le sourire

Par Laurent Hess
Mercato PSG : Manchester City fait traîner le dossier Donnarumma
Football...

Mercato PSG : Manchester City fait traîner le dossier Donnarumma

Par Louis Chrestian
PSG : Nasser al-Khelaïfi réagit au tirage corsé en Ligue des Champions
Football...

PSG : Nasser al-Khelaïfi réagit au tirage corsé en Ligue des Champions

Par William Tertrin
Ligue des Champions : le PSG, l&rsquo;OM, l&rsquo;AS Monaco, le Real Madrid et le FC Barcelone connaissent leurs adversaires !
Football...

Ligue des Champions : le PSG, l’OM, l’AS Monaco, le Real Madrid et le FC Barcelone connaissent leurs adversaires !

Par William Tertrin
Samir Nasri
Football...

PSG Mercato : une figure de l’OM a mis un immense stop aux Qataris !

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, lors d'une conférence de presse.
Football...

PSG Mercato : Luis Enrique a mis un stop à du très très lourd ! 

Par Bastien Aubert
PSG Mercato : le club officialise le départ d&rsquo;un gardien !
Football...

PSG Mercato : le club officialise le départ d’un gardien !

Par Bastien Aubert
Yacine Adli
Football...

RC Lens Mercato : un ancien crack du PSG et des Girondins relancé pour remplacer Diouf ! 

Par Bastien Aubert
Michael Olise (Bayern Munich)
Football...

PSG Mercato : une annonce très cash tombe dans le dossier Olise 

Par Bastien Aubert
Ousmane Dembélé lors de PSG-Angers.
Football...

PSG : Ousmane Dembélé assume totalement son statut de favori du Ballon d’Or

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet