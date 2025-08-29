Les positions du PSG et de Manchester City se rapprocheraient pour le transfert de Gianluigi Donnarumma…

Le suspense reste total autour de Gianluigi Donnarumma à Paris. Après avoir refusé de prolonger son contrat avec le PSG, le gardien italien se retrouve écarté, voyant Lucas Chevalier lui passer devant dans la hiérarchie. Donnarumma, pilier du sacre continental au printemps, a fait ses adieux au public du Parc des Princes, mais la porte de sortie reste entrouverte à seulement quelques jours de la fin du marché. D’abord intransigeant, le PSG réclamait 50 millions d’euros, avant de revoir ses prétentions à la baisse, désormais fixées à 30 millions.

L’arrivée de Donnarumma à City lié au départ d’Ederson

Un accord de principe aurait été trouvé entre les Skyblues et l’international italien de 26 ans, et alors que City ne proposait jusqu’ici que 15 M€, Fabrizio Romano révèle que les négociations avancent dans le bon sens. City proposerait à présent près de 30 M€. Le seul obstacle serait désormais Ederson, qui tarde à s’engager avec Galatasaray. Pour rappel, ce vendredi, Luis Enrique a été invité à évoquer le dossier en conférence de presse. « Je ne sais pas, ça dépend du mercato, des agents, des autres clubs. On continue comme d’habitude et j’espère, parce que c’est le meilleur pour lui, qu’il pourra trouver une solution. Rien à ajouter », a glissé le coach parisien.