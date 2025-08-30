PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Toulouse

Voici les compos officielles du match entre le Toulouse FC et le PSG pour cette 3e journée de Ligue 1.

Ce samedi soir, le PSG se déplace sur la pelouse du Toulouse FC pour la 3e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Carles Martínez Novell et Luis Enrique. Coup d’envoi à 21h05 au Stadium.

Les compos officielles

TFC : Restes – Cresswell, Nicolaisen (cap), McKenzie – Sidibé, Sauer, Casseres, Methalie – Dønnum, Magri, Gboho.

PSG : Chevalier – Hakimi (cap), Zabarnyi, Beraldo, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Barcola.