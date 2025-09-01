Les deux joueurs quittent le PSG sur le gong.

Randal Kolo Muani va bien quitter le Paris Saint-Germain. Un accord a été trouvé avec Tottenham pour un prêt assorti et celui-ci ne comportera pas d’option d’achat. Le PSG valide ainsi la proposition des Spurs, tandis que le joueur, en quête d’un nouveau souffle, avait clairement affiché sa volonté de rejoindre Londres après l’échec des négociations poyur un retour à la Juventus Turin.

Soler à la Real Sociedad pour 8 M€

Autre départ, celui de Carlos Soler. L’Espagnol, qui n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique, va retrouver la Liga du côté de la Real Sociedad. Pour un transfert de 8 M€.