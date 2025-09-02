PSG Mercato : le transfert de Donnarumma à Manchester City officialisé 

Manchester City a officialisé mardi l’arrivée de Gianluigi Donnarumma en provenance du Paris Saint-Germain.

Arrivé libre au PSG en 2021 en provenance de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma n’était plus au centre des plans parisiens après l’arrivée de Lucas Chevalier et a rapidement compris que son avenir ne serait plus à Paris. L’officialisation de son transfert à City clôt un feuilleton qui aura tenu en haleine les fans du PSG tout l’été.