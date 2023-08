ASSE - Mercato : Perrin a mis la main sur un nouveau renfort de haut vol

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

Le compte à rebours a commencé à l’ASSE. C’est en effet ce samedi que les Verts ont rendez-vous avec Grenoble à Geoffroy-Guichard pour l’ouverture de la saison de Ligue 2 (15h). En attendant ce moment de partage très attendu, Loïc Perrin en a profité pour décrire le nouvel outil pour le recrutement.

Un scientifique recruté par l'ASSE

« On récupère des données de 40 ligues environ chez un prestataire. Nous avons recruté un scientifique pour utiliser ces données. On recherche des profils par la data et ça nous dégage une liste de joueurs », a récemment détaillé le coordinateur sportif de l’ASSE. Pour l’heure, les supporters restent sur leur faim avec seulement deux recrues estivales...

