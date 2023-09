FC Barcelone : nouvelles graves accusations dans l'affaire Negreira !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

La chaîne La Sexta a eu accès à de nouvelles informations sur l'affaire Negreira et le moins que l'on puisse dire, c'est que le FC Barcelone a dû souci à se faire ! Pour rappel, le club catalan a versé 7,3 M€ à l'ancien sifflet José Maria Enriquez Negreira entre 2001 et 2018, alors que celui-ci était président de la commission des arbitres. Officiellement pour obtenir des rapports sur les arbitres et les adversaires. La justice pense que c'était plutôt pour faire pression sur les hommes en noir ou que certains soient nommés pour les matches des Blaugranas plutôt que d'autres.

Un arbitre a balancé sur le fils Negreira

Ce mardi, La Sexta révèle qu'un ancien arbitre, Sergi Albert Giménez, a affirmé aux enquêteurs que le fils Negreira, Javier Henriquez, qui était également dans la combine, exerçait des pressions sur les sifflets, réclamaient de l'argent au noir et les menaçait de rétrogradation en Deuxième division s'ils ne faisaient pas ce qu'il voulait. Des accusations extrêmement graves car, si elles sont avérées, il faudra se demander pour qui Javier Henriquez exerçait ces pressions. La réponse est évidente. Les supporters barcelonais peuvent trembler...

