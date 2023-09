FC Barcelone - Mercato : Lenglet a joué un mauvais tour au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone a vendu pour près de 75 M€ de joueurs cet été, mais le club blaugrana aurait pu remplir un peu plus ses caisses à en croire Marca. Le média indique en effet que le Barça a reçu une offre pour Clément Lenglet.

Al-Nassr proposait 8 M€

Celle-ci émanait d'Al-Nassr, le club saoudien de Cristiano Ronaldo, et elle s'élevait à 8 M€. Une offre acceptée par le Barça mais refusée par Lenglet, qui n'a pas souhaité rejoindre l'Arabie Saoudite et a finalement été prêté sans option d'achat à Aston Villa. Al-Nassr lui proposait pourtant 12 M€ annuels. Et c'est Aymeric Laporte (City) qui a fini par rejoindre le club saoudien.

Podcast Men's Up Life