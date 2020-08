Les infos du jour : Khazri poussé vers la sortie, tests rassurants au FC Nantes

false

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce jeudi 6 août.

La grosse info : Puel pousse Khazri vers la sortie

Claude Puel, l’entraîneur de l’ASSE dont les relations avec Stéphane Ruffier sont inexistantes, aurait également un autre cadre dans le viseur : Wahbi Khazri, l’attaquant des Verts qui ne sera pas retenu cet été.

ASSE – Mercato : Khazri définitivement écarté par Puel ?

ASSE – Mercato : pourquoi Khazri ne fait plus partie des plans de Puel

ASSE – Mercato : Puel et Ruffier ne se parlent plus du tout

ASSE – ITW BUT! Un artiste stéphanois fait de Loïc Perrin le Captain America des Verts

Mais aussi :

FC Nantes : le prochain stage des Canaris annulé… mais les derniers tests rassurent

Le FC Nantes, malgré des nouvelles plutôt rassurantes sur les derniers tests passés, a décidé de modifier sa préparation.

PSG : un gros coup de froid sur la présence de Mbappé face à l’Atalanta !

Kylian Mbappé a repris la course à l’entraînement du PSG hier. L’état de sa cheville préoccupe toujours autant avant l’Atalanta Bergame.

Stade de Reims, OL, Stade Rennais – Mercato : un nouveau coup de théâtre pour Axel Disasi !

Alors que tout semblait ok entre le Stade de Reims, l’AS Monaco et le joueur, Axel Disasi freine son départ en Principauté et suscite quelques doutes sur l’issue favorable du dossier.

OM – Mercato : une séduisante piste argentine se détourne de Marseille !

Cité parmi les pistes de l’OM, le défenseur Marcos Rojo (Manchester United, 30 ans) a fait part de sa volonté de poursuivre à l’Estudiantes.

LOSC – Mercato : la Gantoise confirme, Jonathan David fonce vers Lille !

Si du côté du LOSC on est optimiste que le transfert de Jonathan David se fasse, le discours est similaire à la Gantoise.