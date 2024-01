OM : les premiers doutes arrivent pour Jean Onana

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

L’Afterfoot, l'émission de RMC, doute des qualités du milieu de terrain, Jean Onana. Et ce alors que le Camerounais vient tout juste de rejoindre la cité phocéenne sous forme de prêt.

“Il part d'une expérience très mitigée à Besiktas"

Dans la discussion, les journalistes se demandent comment un joueur en difficulté dans ses deux derniers clubs (Lens et Besiktas) viendrait s’imposer à l’OM, dans l’objectif de pallier les blessures et les départs à la CAN. "Il part d'une expérience très mitigée à Besiktas", assène même l'ancien joueur de Nantes Jacques Faty en plateau. La prochaine rencontre de l’OM arrive le 12 janvier, avec un déplacement à Strasbourg.

Les performances du Camerounais seront donc scrutées de près.

⚪🔵 @rickyfaty est sceptique sur le profil de Jean Onana pour l'OM :



🗣 "Il part d'une expérience très mitigée à Besiktas." #RMClive pic.twitter.com/UbrRQ4Kv05 — After Foot RMC (@AfterRMC) January 9, 2024

