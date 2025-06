PSG – Inter Miami : Dembélé, un retour musclé contre Messi ?

Blessé depuis le début de la Coupe du monde des clubs, Ousmane Dembélé est désormais apte pour le choc des huitièmes de finale entre le Paris Saint-Germain et l’Inter Miami.

Le PSG retrouve (enfin) Ousmane Dembélé. Absent depuis le début de la Coupe du monde des clubs en raison d’une lésion au quadriceps gauche contractée début juin, l’international français a repris l’entraînement collectif cette semaine et figure dans le groupe pour affronter l’Inter Miami, ce dimanche à Atlanta (18h). S’il n’est pas encore certain de débuter, le numéro 10 parisien devrait retrouver les terrains pour ce huitième de finale à haute intensité. Face à lui, un certain Lionel Messi, légende du PSG et désormais figure de proue de la franchise floridienne. Le hasard du tirage a accouché d’un affrontement au goût très particulier.

Des conditions extrêmes, une préparation ajustée

À 48 heures du match, l’ambiance à Kennesaw, au nord d’Atlanta, oscillait entre chaleur lourde et ciel nuageux, dans un climat subtropical typique du mois de juin. Le PSG s’est entraîné sous les 30°C hier matin, sur la pelouse du Fifth Third Stadium, en présence de tout l’effectif à l’exception de Presnel Kimpembe, toujours en reprise individuelle. Luis Enrique et son staff n’ont pas radicalement modifié leur plan de travail, si ce n’est l’allégement des séances, pour favoriser la récupération dans ces conditions thermiques éprouvantes. Le groupe semble en forme, malgré la charge accumulée par les matches de groupe, disputés avec une rotation minimale.

Le Mercedes-Benz Stadium, un écrin de luxe

Le duel entre le champion de France et le club de David Beckham se jouera dans l’impressionnant Mercedes-Benz Stadium, enceinte high-tech de 71 000 places. Le coup d’envoi sera donné à midi, heure locale (18h en France), mais les conditions de jeu seront idéales grâce à un système de climatisation intégré qui maintiendra la température autour de 20°C. Ce choix horaire, calé sur les diffuseurs asiatiques et européens, n’a pas empêché les organisateurs de soigner chaque détail logistique.

Miami, adversaire redoutable emmené par Messi

De leur côté, les joueurs de l’Inter Miami, emmenés par Javier Mascherano sur le banc et Lionel Messi sur le terrain, ont terminé leur préparation à Fort Lauderdale avant de rallier Atlanta ce samedi. Les Floridiens restent sur une victoire de prestige contre Porto (2-1), qui leur a permis d’accrocher la première place de leur groupe. Un avertissement pour le PSG, qui devra se montrer solide défensivement, notamment face aux fulgurances du duo Messi–Suárez, encore décisif malgré les années.

Dembélé, un facteur X à surveiller

Le retour de Dembélé tombe à point nommé. Dans une compétition resserrée où chaque match est éliminatoire, sa percussion, sa vitesse et son imprévisibilité pourraient faire la différence. Encore faut-il qu’il ait suffisamment de rythme pour exister dans un match de ce niveau. Reste à savoir si Luis Enrique choisira de le titulariser d’entrée ou de le faire entrer en cours de jeu, selon le scénario du match.