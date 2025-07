PSG : la décision controversée de Luis Enrique concernant la reprise

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a fixé la date de la reprise au lundi 4 août, soit huit jours seulement avant la Supercoupe d’Europe face à Tottenham.

Dimanche, le PSG en aura fini avec son incroyable marathon de la saison 2024-25. Le club de la capitale aura disputé 65 matches entre Ligue 1, Champions League, Trophée des champions, Coupe de France et Mondial des Clubs. Pour le moment, il a remporté les quatre premières compétitions. Et il est le grand favori de la cinquième avec son bilan exceptionnel de 48 victoires, 8 nuls et 8 défaites, qui en fait – et de loin – la plus grande saison de son histoire.

Reprise le 4 août

Les Parisiens auront bien mérité leurs vacances. Le souci, c’est que la saison 2025-26 va arriver très vite. D’ailleurs, tous leurs rivaux français ont déjà repris l’entraînement. Faut-il laisser quelques jours de congés aux joueurs du PSG avant de relancer la machine ? Ou au contraire les laisser se reposer longtemps ? Luis Enrique a opté pour la deuxième option. L’Espagnol a donné rendez-vous au lundi 4 août à ses joueurs pour des tests physiques au Campus. Ce qui fait trois semaines pleines de repos.

Le souci, c’est que le premier entraînement, prévu le 5 août, se situera une semaine avant la Supercoupe d’Europe contre Tottenham. Et douze jours avant les débuts en championnat à Nantes. Luis Enrique a fait le choix de la coupure nette pour ses troupes. Mais nul doute qu’il leur demandera de ne pas trop se laisser aller pendant ces trois semaines…