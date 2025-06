PSG : la réaction de Luis Enrique après le festival contre l’Inter Miami

La réaction de Luis Enrique après la victoire contre l’Inter Miami en 8e de finale de Coupe du Monde des clubs.

Ce dimanche, le PSG a totalement climatisé l’Inter Miami en 8e de finale de Coupe du Monde des clubs (4-0, résumé). Pour ses retrouvailles avec Lionel Messi, le club de la capitale n’a pas laissé exister le champion du Monde argentin. Une large victoire qui permet à Paris de se qualifier en quart de la compétition. Ça sera face à Flamengo, ou au Bayern Munich, qui doivent encore s’affronter. À la fin de la rencontre, le coach Luis Enrique a débriefé ce festival de son équipe.

« On doit continuer à s’améliorer comme toujours »

« Je me sens très bien, on a débuté très bien le match, on a contrôlé la partie, on s’est procuré beaucoup d’occasions, on a été excellent en première période, en seconde, on a eu un peu moins d’énergie, ça a été différent, mais je suis très heureux. Je suis ravi de tous les joueurs pour leur mentalité, on doit continuer à s’améliorer comme toujours, car c’est comme ça le football professionnel, mais je suis heureux », a-t-il déclaré au micro de DAZN.