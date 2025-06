PSG : l’hommage de Désiré Doué, l’indifférence de Lucas Hernandez… Lionel Messi divise Paris !

À la veille d’affronter l’Inter Miami en 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs, Lucas Hernandez et Désiré Doué ont évoqué les retrouvailles du PSG avec Lionel Messi.

Ce dimanche à Atlanta, le PSG affronte l’Inter Miami en 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs. Une affiche singulière pour les Parisiens, marquée par les retrouvailles avec Lionel Messi, qui a porté les couleurs parisiennes entre 2021 et 2023. Si le passage de l’octuple Ballon d’Or dans la capitale continue de faire débat, les joueurs restent concentrés sur l’essentiel : la qualification.

Face à la presse, Lucas Hernandez, défenseur central parisien, a calmé le jeu autour de ce duel aux allures de retrouvailles émotionnelles. «Il a été une icône du football pendant de nombreuses années et ça continuera. C’est un excellent joueur. Il sera en face mais on va tout faire pour gagner. Si on continue comme à chaque entraînement, on espère passer en quart », a-t-il confié, dans des propos rapportés par L’Équipe.

Le gros respect de Désiré Doué pour Lionel Messi

Pas question, selon lui, de modifier la préparation ou la philosophie du groupe parisien : « On aborde ce match avec tranquillité, pour nous c’est un match comme un autre. Messi sera juste un des joueurs de l’équipe adverse. Bien sûr c’est un grand joueur mais ça ne va rien changer à notre préparation. »

Du côté de Désiré Doué, le respect reste immense. Interrogé par RMC Sport, le grand fan de Neymar n’a pas caché son émotion à l’idée d’affronter Lionel Messi : « Il a marqué l’histoire, c’est un GOAT, c’est l’un des plus grands joueurs de l’Histoire. C’est un joueur qui m’a inspiré aussi quand j’étais petit, qui a inspiré toute une génération. On en parlera encore dans 20,30, 50 ans, c’est sûr. »