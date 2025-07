Le PSG s’apprêtant à accueillir Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma ne sera pas retenu. Paris devrait même faciliter son départ.

Le gardien lillois Lucas Chevalier est dans le viseur du PSG pour succéder à Gianluigi Donnarumma. Le PSG a déjà trouvé un accord avec le gardien lillois autour d’un contrat de cinq ans, et une première offre à Lille d’un montant estimé à moins de 40 millions d’euros est partie. Celle-ci devrait être refusée, mais plusieurs sources affirment que le PSG et le LOSC ont conclu un accord verbal, et que le LOSC attend de trouver un nouveau portier titulaire pour donner son feu vert.

Chelsea et Galatasaray veulent Donnarumma

Or, les négociations seraient avancées entre Lille et Tottenham pour Antonin Kinsky, priorité du club nordiste. Le Parisien croit savoir que le PSG prévoit même de faire venir Chevalier avant la reprise de l’entraînement le 6 août et qu’il pourrait faire partie du déplacement à Udine pour la Supercoupe d’Europe contre Tottenham, le 13 août. Selon Sacha Tavolieri, la visite médicale interviendra dès cette fin de semaine. Le journaliste belge indique aussi que le PSG ne mettra pas des bâtons dans les roues à Gianluigi Donnarumma, et qu’une réunion est prévue ces prochains jours pour fixer les conditions du départ de l’Italien. La porte est ouverte. Chelsea et Galatasaray seraient actuellement en pole. A suivre…