PSG Mercato : un recalé de Luis Enrique se rapproche d’un départ définitif

Prêté cet hiver à Fenerbahçe, Milan Skriniar pourrait y être transféré, à condition que les Turcs revoient leur offre à la hausse. Le PSG est évidemment vendeur pour son défenseur central ayant floppé.

🟨 Négociation en cours

Il y a deux ans, quand le PSG a mis la main sur Milan Skriniar, qui arrivait en fin de contrat à l’Inter Milan, les médias français se sont félicités de ce très gros coup réalisé par Luis Campos. Oubliant que les Nerazzurri n’avaient pas voulu s’aligner sur les prétentions salariales très élevées du défenseur slovaque, dont le rendement n’était pas en rapport avec ses attentes. Et ça n’a pas manqué : à Paris, Skriniar a déçu. Trop frustre pour le jeu prôné par Luis Enrique, il a vécu une première saison compliquée, avant de vivre six mois sur le banc en 2024-25 et d’être prêté en janvier à Fenerbahçe.

Un transfert aux alentours de 15 M€ ?

En Turquie, sous les ordres de José Mourinho, Skriniar a joué la quasi-totalité des matches et convaincu les dirigeants stambouliotes de le recruter définitivement. Le PSG, qui ne compte plus sur lui, est bien évidemment ouvert à cette éventualité. Mais jusqu’à présent, les négociations pour le futur salaire du Slovaque posent problème. Selon la presse turque, le Fener a d’abord proposé 5,5 M€ annuels à un joueur qui en attend… 12 ! Depuis, les Canaris ont revu leur offre à 8 M€. Mais ce n’est toujours pas suffisant et les discussions continuent.

Une fois que Fenerbahçe et Milan Skriniar seront arrivés à un accord contractuel, il faudra négocier une indemnité avec le PSG. Selon Transfermarkt, le défenseur central vaut aux alentours de 15 M€. Paris pourra s’appuyer sur cette estimation et le fait qu’il lui reste trois années de contrat.

« Le coup d’œil de But FC »

« Le PSG a tous les atouts en main dans ce dossier. Une fois que Fenerbahçe et Skriniar seront d’accord, c’est lui qui dictera le montant de l’indemnité. »