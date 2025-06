PSG, Real Madrid Mercato : un défenseur français très courtisé libre à l’été 2026 ?

Selon la presse anglaise, Ibrahima Konaté (26 ans) ne devrait pas prolonger son contrat avec Liverpool. Il va donc effectuer une dernière saison chez les Reds, avant de partir gratuitement.

🟧 Piste crédible

Champion d’Angleterre, Liverpool apprécie visiblement de jouer la montre jusqu’au bout avec ses stars. Après avoir pris tout son temps en 2024-25 pour négocier une prolongation avec Virgil van Dijk, Mohamed Salah et Trent Alexander-Arnold, ce dernier partant finalement gratuitement au Real Madrid, les Reds vont remettre en 2025-26 avec Ibrahima Konaté et Andrew Robertson. Et, selon The Guardian, c’est plutôt mal parti avec l’international français ! Celui-ci attend une revalorisation salariale car son fixe est assez bas, au contraire des bonus liés au rendement. Il a vu le pactole qu’ont ramassé Van Dijk et Salah et aimerait bénéficier du même traitement, étant donné que lui aussi est un titulaire indiscutable.

Le PSG rêve de le recruter depuis longtemps

Sauf que les dirigeants du LFC ne sont pas prêts à exploser leur masse salariale. Surtout qu’ils ont entamé l’intersaison tambour battant avec l’arrivée de Florian Wirtz pour plus de 100 M€. Les discussions avec Konaté n’aboutissent pas et prennent trop de temps au goût du Français, qui serait donc dans l’état d’esprit d’effectuer une dernière saison sur les bords de la Mersey avant d’aller voir ailleurs. Et l’on sait que le PSG et le Real Madrid sont intéressés de longue date par ses services. Les deux clubs n’ont pas (ou plus) d’urgence à recruter à ce poste et peuvent sereinement attendre que le contrat de Konaté avec les Reds prenne fin l’été prochain.

Etant donné que le Real Madrid et le PSG jouent dans la même cour au niveau financier mais également au niveau de l’ambition européenne, la différence se fera à d’autres niveaux. Par exemple dans le fait qu’Ibrahima Konaté est natif de la région parisienne et qu’il a toujours accueilli avec un grand sourire les questions des journalistes portant sur une signature au PSG…

« Le coup d’œil de But FC »

« Un défenseur central de 26 ans, coté à 60 M€, libre, c’est une affaire en or, que ce soit pour le PSG ou le Real Madrid. Mais les négociations ne sont pas terminées entre Konaté et Liverpool. Après tout, Van Dijk et Salah n’ont prolongé qu’en avril, à deux mois de la fin de leur contrat… »