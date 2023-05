Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

La grosse info : Messi pourrait ne plus jouer pour le PSG

Suite à lourde sanction infligée par le Paris Saint-Germain à Lionel Messi, ce dernier pourrait ne plus jouer pour le club de la capitale. C'est ce qu'annonce ce mercredi Le Parisien. Vexé par cette sanction et sa non-prolongation, le champion du monde 2022 pourrait purement et simplement refuser de porter à nouveau le maillot du PSG...