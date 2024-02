PSG : grosse tension Campos - Henrique exacerbée par Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Mercredi soir, dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen, qui est très proche du clan Mbappé, a volé au secours de l'attaquant, très critiqué la veille par Daniel Riolo. En cause, son placement dans l'axe. Le natif de Bondy n'aime pas et il ne manque pas de le faire savoir. Pour Rothen, c'est un faux débat. Et au moment de défendre son point de vue, l'ancien international a fait une révélation sur les rapports entre Luis Campos et Luis Enrique.

Enrique ne voulait pas de Ramos

Selon lui, si Kylian Mbappé joue dans l'axe, c'est parce que son entraîneur a essayé toutes les formules et que c'est celle qui lui convient le mieux, notamment parce qu'elle permet à sa star d'être au plus près des buts. Et surtout, l'Espagnol n'a aucune confiance en Gonçalo Ramos, prêté par le Benfica puis recruté pour plus de 70 M€. Rothen assure qu'Enrique ne voulait pas du Portugais, ce qui sous-entend que c'est Luis Campos qui l'a imposé. Cela expliquerait aussi, au-delà de la maladie qui a affaibli le joueur, pourquoi il le fait jouer aussi peu...

🎙️ @RothenJerome : "Ce n'est pas un problème le positionnement de Mbappé. Luis Enrique a voulu mettre une équipe en place en mettant son meilleur joueur dans l'axe."



🤔 Le positionnement de Mbappé est-il un problème ? #RMCLive pic.twitter.com/a1LxOPM8hQ — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 31, 2024

