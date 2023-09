Real Madrid - Mercato : Pérez a des plans B et C à Mbappé (PSG)

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Malgré qu'il ait de nouveau échoué à recruter Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid n'aurait pas baissé les bras dans ce dossier, bien au contraire, et compterait entamé les négociations avec l'attaquant français à partir de janvier prochain pour une arrivée libre l'été prochain. En cas d'échec dans le dossier menant à l'attaquant français, le club merengue aurait déjà ses plans B et C.

Haaland en plan B, Alvarez en plan C

En effet, d'après le quotidien espagnol, Sport, les deux attaquants de Manchester City, Erling Haaland et Julian Alvarez, seraient les alternatives des dirigeants de la Casa Blanca si aucun accord n’est trouvé avec Kylian Mbappé en janvier prochain. L'intérêt du Real Madrid pour Julian Alvarez a été confirmé par la chaîne de télévision argentine, Direct TV.

🅱️ Julián Álvarez, plan B para el ataque del Real Madrid



🧐 El City está interesados en fichar a Ferguson, del Brighton, de atarlo Julián Álvarez pasaría a tener un papel residual y podría ponerlo en el mercadohttps://t.co/t1VCajBiUA — Diario SPORT (@sport) September 10, 2023

Podcast Men's Up Life