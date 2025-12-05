PSG – Stade Rennais  : la guerre des goals agace Luis Enrique, le traitement médiatique d’Habib Beye aussi !

La conférence presse de Luis Enrique a été assez animée avant le match entre le PSG et le Stade Rennais samedi soir.

Blessé à Monaco, à la cheville, suite au vilain tacle de Lamine Camara, Lucas Chevalier sera forfait demain pour affronter Rennes, laissant à Matvey Safonov la possibilité de jouer, lui qui n’a toujours pas disputé la moindre minute cette saison avec le PSG alors qu’il avait déjà pris part à 6 matchs la saison passée à ce stade de la saison.

Luis Enrique esquive Safonov

L’Equipe consacre ce matin un article sur le sujet et d’après ses informations, les prestations en demi-teinte de Chevalier ont soulevé un débat au sein du vestiaire du PSG. «En interne, ces dernières semaines, certains s’interrogeaient sur la pertinence de maintenir Chevalier coûte que coûte», écrit le quotidien. L’idée d’une rotation entre les deux concurrents aurait été posée, une idée vite écartée par Luis Enrique. Chevalier garde pour l’heure la confiance de l’Espagnol, à l’origine directe de son arrivée. Mais il apprécierait aussi beaucoup Renato Marin, considéré comme un futur grand gardien…

Et il tacle les médias sur le cas Habib Beye

Cette « guerre des goals » ne semble pas plaire à Luis Enrique qui a esquivé une question sur la probable titularisation de Safonov contre le Stade Rennais demain soir. « On va jouer encore à domicile, c’est une bonne nouvelle pour nous, a-t-il glissé en réponse (complètement décalée) à une question sur ses gardiens. On va retrouver l’une des meilleures équipes du championnat, Rennes. On est prêt pour ce match. On peut voir que le championnat est très difficile et qu’il y a beaucoup d’équipes qui sont dans un très bon moment. Comme d’habitude, ce sera difficile ». Relancé sur le portier russe, Luis Enrique a ajouté : « Je comprends le français. Je ne veux rien dire sur aucun joueur. Safonov, Renato (Marin) ou… quel que soit le joueur dans le but, ce sera une bonne option pour l’équipe. » Invité à parler du Stade Rennais, l’Espagnol a en revanche été plus ouvert. Et il a profité du traitement médiatique dont avait été victime Habib Beye pour tacler les journalistes… « C’est toujours bizarre. Il y a cinq semaines, tout le monde voulait le tuer. Après quatre victoires, c’est le meilleur. C’est comme ça la vie d’un entraîneur, c’est injuste. Et je suis sûr qu’il a plus travaillé quand il ne gagnait pas. Ils font un très bon, championnat et demain on sera dans la difficulté ».