PSG – Stade Rennais  : la guerre des goals agace Luis Enrique, le traitement médiatique d’Habib Beye aussi !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG – Stade Rennais  : la guerre des goals agace Luis Enrique, le traitement médiatique d’Habib Beye aussi !

PSG – Stade Rennais  : la guerre des goals agace Luis Enrique, le traitement médiatique d’Habib Beye aussi !
Laurent Hess
5 décembre 2025

La conférence presse de Luis Enrique a été assez animée avant le match entre le PSG et le Stade Rennais samedi soir.

Blessé à Monaco, à la cheville, suite au vilain tacle de Lamine Camara, Lucas Chevalier sera forfait demain pour affronter Rennes, laissant à Matvey Safonov la possibilité de jouer, lui qui n’a toujours pas disputé la moindre minute cette saison avec le PSG alors qu’il avait déjà pris part à 6 matchs la saison passée à ce stade de la saison.

Luis Enrique esquive Safonov

L’Equipe consacre ce matin un article sur le sujet et d’après ses informations, les prestations en demi-teinte de Chevalier ont soulevé un débat au sein du vestiaire du PSG. «En interne, ces dernières semaines, certains s’interrogeaient sur la pertinence de maintenir Chevalier coûte que coûte», écrit le quotidien. L’idée d’une rotation entre les deux concurrents aurait été posée, une idée vite écartée par Luis Enrique. Chevalier garde pour l’heure la confiance de l’Espagnol, à l’origine directe de son arrivée. Mais il apprécierait aussi beaucoup Renato Marin, considéré comme un futur grand gardien…

Et il tacle les médias sur le cas Habib Beye

Cette « guerre des goals » ne semble pas plaire à Luis Enrique qui a esquivé une question sur la probable titularisation de Safonov contre le Stade Rennais demain soir. « On va jouer encore à domicile, c’est une bonne nouvelle pour nous, a-t-il glissé en réponse (complètement décalée) à une question sur ses gardiens. On va retrouver l’une des meilleures équipes du championnat, Rennes. On est prêt pour ce match. On peut voir que le championnat est très difficile et qu’il y a beaucoup d’équipes qui sont dans un très bon moment. Comme d’habitude, ce sera difficile ». Relancé sur le portier russe, Luis Enrique a ajouté : « Je comprends le français. Je ne veux rien dire sur aucun joueur. Safonov, Renato (Marin) ou… quel que soit le joueur dans le but, ce sera une bonne option pour l’équipe. » Invité à parler du Stade Rennais, l’Espagnol a en revanche été plus ouvert. Et il a profité du traitement médiatique dont avait été victime Habib Beye pour tacler les journalistes… « C’est toujours bizarre. Il y a cinq semaines, tout le monde voulait le tuer. Après quatre victoires, c’est le meilleur. C’est comme ça la vie d’un entraîneur, c’est injuste. Et je suis sûr qu’il a plus travaillé quand il ne gagnait pas. Ils font un très bon, championnat et demain on sera dans la difficulté ».

Ligue 1PSGStade Rennais
#A la une#AVANT-MATCH#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS

Les plus lus

PSG – Stade Rennais  : la guerre des goals agace Luis Enrique, le traitement médiatique d’Habib Beye aussi !
Ligue 1...

PSG – Stade Rennais  : la guerre des goals agace Luis Enrique, le traitement médiatique d’Habib Beye aussi !

Par Laurent Hess
FC Nantes : Waldemar Kita prêt à saisir une opportunité XXL pour un buteur de Ligue 1 ?
FC Nantes...

FC Nantes : Waldemar Kita prêt à saisir une opportunité XXL pour un buteur de Ligue 1 ?

Par Louis Chrestian
ASSE : Horneland a un petit chouchou chez les Verts, un cadre balance tout !
ASSE...

ASSE : Horneland a un petit chouchou chez les Verts, un cadre balance tout !

Par Laurent Hess
Stade Rennais : De cible à génie, Habib Beye adoubé par Luis Enrique !
Stade Rennais...

Stade Rennais : De cible à génie, Habib Beye adoubé par Luis Enrique !

Par Louis Chrestian
OM : Une offre XXL en approche pour le capitaine Balerdi ?
Mercato...

OM : Une offre XXL en approche pour le capitaine Balerdi ?

Par Louis Chrestian
Adil Rami balance un ancien joueur de l’OM et de Nice auteur d’insultes racistes !
OGC Nice...

Adil Rami balance un ancien joueur de l’OM et de Nice auteur d’insultes racistes !

Par Louis Chrestian
OL : Un renfort attendu comme une recrue… déjà à l’infirmerie !
OL...

OL : Un renfort attendu comme une recrue… déjà à l’infirmerie !

Par Louis Chrestian
Daniel Riolo allume Jonathan Clauss… mais un ancien du RC Lens vole à son secours !
OGC Nice...

Daniel Riolo allume Jonathan Clauss… mais un ancien du RC Lens vole à son secours !

Par Louis Chrestian
RC Lens : un départ presque acté au milieu, la piste se referme pour l’ASSE
ASSE...

RC Lens : un départ presque acté au milieu, la piste se referme pour l’ASSE

Par Louis Chrestian
FC Barcelone : un top buteur en approche… et ce n’est ni Harry Kane ni Julián Álvarez !
FC Barcelone...

FC Barcelone : un top buteur en approche… et ce n’est ni Harry Kane ni Julián Álvarez !

Par Louis Chrestian
ASSE Mercato : le Pedri de la Ligue 2 chez les Verts, c’est validé !
ASSE...

ASSE Mercato : le Pedri de la Ligue 2 chez les Verts, c’est validé !

Par Laurent Hess
PSG Mercato : le FC Barcelone officialise une signature, Luis Enrique s’étrangle !
FC Barcelone...

PSG Mercato : le FC Barcelone officialise une signature, Luis Enrique s’étrangle !

Par Laurent Hess
OM : l’avenir de Benjamin Pavard en suspens, la piste Joël Ordonez déjà refermée ?
OM...

OM : l’avenir de Benjamin Pavard en suspens, la piste Joël Ordonez déjà refermée ?

Par Louis Chrestian
Stade Rennais : Blas sur le départ ? Un des meilleurs joueurs de Ligue 1 ciblé pour le remplacer !
Mercato...

Stade Rennais : Blas sur le départ ? Un des meilleurs joueurs de Ligue 1 ciblé pour le remplacer !

Par Louis Chrestian
Jérémie Boga (OGC Nice)
Mercato...

Mercato : l’OM doit-il foncer sur Jérémie Boga (OGC Nice) ?

Par Bastien Aubert
PSG : la guerre des goals embrase le vestiaire parisien !
Ligue 1...

PSG : la guerre des goals embrase le vestiaire parisien !

Par Laurent Hess
Et si l’ASSE profitait du chaos à Nice pour frapper un double coup ?
ASSE...

Et si l’ASSE profitait du chaos à Nice pour frapper un double coup ?

Par Louis Chrestian
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Kita doit-il attendre le Mercato pour trancher l’avenir de Castro ?

Par Bastien Aubert
OM : Un buteur de Manchester United pour succéder à Pierre-Emerick Aubameyang ?
Mercato...

OM : Un buteur de Manchester United pour succéder à Pierre-Emerick Aubameyang ?

Par Louis Chrestian
Joao Ferreira (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : un flop estival de Kilmer Sports est devenu « in supportable » ! 

Par Bastien Aubert
OM : Après Gouiri, Marseille veut un autre joueur du Stade Rennais !
Mercato...

OM : Après Gouiri, Marseille veut un autre joueur du Stade Rennais !

Par Louis Chrestian
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Compétitions...

FC Barcelone : Mbappé l’arrête net, Nicki Nicole a relancé Yamal ! 

Par Bastien Aubert
Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, avant un match.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : le vestiaire commence à se rebeller, les Kita priés d’agir cet hiver

Par William Tertrin
Mercato : la priorité du FC Barcelone a choisi le Real Madrid pour l’été prochain
FC Barcelone...

Mercato : la priorité du FC Barcelone a choisi le Real Madrid pour l’été prochain

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet