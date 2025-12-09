Dans un entretien à L’Equipe, Emmanuel Grégoire, candidat PS à la mairie de Paris, a déclaré envisager une vente du Parc des Princes si jamais il est élu.

C’est sans doute la déclaration que tous les amoureux du PSG attendaient : le candidat du PS à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, déclare envisager une vente du Parc des Princes s’il est élu au printemps prochain. Chose que l’actuelle mairesse, Anne Hidalgo, également socialiste, se refuse farouchement à envisager. Bien sûr, Grégoire envisage d’autres plans pour l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud mais le fait qu’il soit ouvert à une vente est une avancée majeure.

« Je suis certain que nous arriverons à notre objectif commun : que le PSG reste au Parc »

« Tout le monde se positionne en disant : « Le PSG, c’est le Parc et le Parc, c’est Paris. » Je suis d’accord. Le PSG doit continuer d’écrire son histoire à Paris. C’est pour cela que je souhaite trouver des solutions. C’est le sens de mon projet de nouveau Parc des Princes avec l’amélioration de ses abords. Ce projet va donc plus loin que l’unique transformation du Parc et son agrandissement. C’est un projet urbain, économique, écologique, social et sportif. Une requalification complète de la Porte de Saint-Cloud. »

« Sur le plan juridico-financier, je souhaite proposer deux options au vote du Conseil de Paris, qui constituerait notre mandat de négociation avec le PSG : une option de location fiducie avec un contrat longue durée. Je connais les réserves formulées par l’actionnaire du PSG sur cette hypothèse, et un scénario de vente. Donc oui, maire, la vente est une option que je proposerai au Conseil de Paris. Il faut sortir des postures pour trouver une issue au dossier. Mon sujet, c’est donc de mettre toutes les options sur la table et construire le chemin avec le PSG afin que le club et la représentation parisienne soient satisfaits. Si nous menons ce travail commun, peu importe la forme juridique que cela prendra, je suis certain que nous arriverons à notre objectif commun : que le PSG reste au Parc. »