OGC Nice : les supporters imitent le FC Nantes pour ridiculiser leur club
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG : énorme nouvelle pour un maintien au Parc des Princes !

Illustration du Parc des Princes.
Raphaël Nouet
9 décembre 2025

Dans un entretien à L’Equipe, Emmanuel Grégoire, candidat PS à la mairie de Paris, a déclaré envisager une vente du Parc des Princes si jamais il est élu.

C’est sans doute la déclaration que tous les amoureux du PSG attendaient : le candidat du PS à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, déclare envisager une vente du Parc des Princes s’il est élu au printemps prochain. Chose que l’actuelle mairesse, Anne Hidalgo, également socialiste, se refuse farouchement à envisager. Bien sûr, Grégoire envisage d’autres plans pour l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud mais le fait qu’il soit ouvert à une vente est une avancée majeure.

« Je suis certain que nous arriverons à notre objectif commun : que le PSG reste au Parc »

« Tout le monde se positionne en disant : « Le PSG, c’est le Parc et le Parc, c’est Paris. » Je suis d’accord. Le PSG doit continuer d’écrire son histoire à Paris. C’est pour cela que je souhaite trouver des solutions. C’est le sens de mon projet de nouveau Parc des Princes avec l’amélioration de ses abords. Ce projet va donc plus loin que l’unique transformation du Parc et son agrandissement. C’est un projet urbain, économique, écologique, social et sportif. Une requalification complète de la Porte de Saint-Cloud. »

« Sur le plan juridico-financier, je souhaite proposer deux options au vote du Conseil de Paris, qui constituerait notre mandat de négociation avec le PSG : une option de location fiducie avec un contrat longue durée. Je connais les réserves formulées par l’actionnaire du PSG sur cette hypothèse, et un scénario de vente. Donc oui, maire, la vente est une option que je proposerai au Conseil de Paris. Il faut sortir des postures pour trouver une issue au dossier. Mon sujet, c’est donc de mettre toutes les options sur la table et construire le chemin avec le PSG afin que le club et la représentation parisienne soient satisfaits. Si nous menons ce travail commun, peu importe la forme juridique que cela prendra, je suis certain que nous arriverons à notre objectif commun : que le PSG reste au Parc. »

Ligue 1PSG
#A la une

Les plus lus

FC Nantes : une recrue dans les annales
FC Nantes...

FC Nantes : une recrue dans les annales

Par Laurent Hess
Les ultras niçois célébrant leur 45e anniversaire, face à l'OM.
FC Nantes...

OGC Nice : les supporters imitent le FC Nantes pour ridiculiser leur club

Par Raphaël Nouet
Mason Greenwood en action lors de Monaco-OM la saison dernière.
Ligue 1...

OM : l’arbitre du choc contre Monaco est connu et ça va faire causer !

Par Raphaël Nouet
Illustration du Parc des Princes.
Ligue 1...

PSG : énorme nouvelle pour un maintien au Parc des Princes !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, en conférence de presse.
Ligue 1...

RC Lens : un entraîneur de L1 a contribué à rallumer la flamme chez Pierre Sage

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, en conférence de presse avant le match contre l'USG.
Ligue des champions...

Union Saint-Gilloise – OM : le onze marseillais est tombé !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick.
FC Barcelone...

FC Barcelone : le onze contre Francfort pour redresser la barre en Champions League

Par Raphaël Nouet
Les joueurs de l'OM célébrant un but lors du match à Nice.
ASSE...

Les infos du jour : l’OM joue gros, le PSG attend du lourd, le FC Nantes en pleine gabegie

Par Raphaël Nouet
Julian Alvarez face à Lamine Yamal lors de FC Barcelone-Atlético Madrid.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : une piste à 150 M€ toujours d’actualité

Par Raphaël Nouet
L'émir du Qatar avec Nasser al-Khelaïfi.
Mercato...

PSG Mercato : l’Arabie Saoudite veut torpiller le rêve du Qatar

Par Raphaël Nouet
Waldemar et Franck Kita lors d'un match du FC Nantes à Monaco.
FC Nantes...

FC Nantes : la guerre entre les Kita a pris une autre ampleur après l’épisode Ziani

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, interviewé avant le match à Monaco.
Ligue des champions...

PSG : Luis Enrique se méfie d’un Athletic qui se compare à Astérix

Par Raphaël Nouet
L'ancien propriétaire de l'OL John Textor.
Ligue 1...

OL : Textor obtient un sursis à 80 M€

Par Raphaël Nouet
Jérémy Jacquet en action lors de PSG-Stade Rennais samedi dernier.
Mercato...

Stade Rennais Mercato : le Real Madrid et le PSG envoient Jacquet loin des Rouge et Noir

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, présent lors de l'échauffement de son équipe.
ASSE...

ASSE : Stassin offre la meilleure des nouvelles à Horneland avant Bastia

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, est sous pression avant le match contre Manchester City.
Liga...

Real Madrid : Xabi Alonso sait déjà où rebondir en cas de licenciement demain

Par Raphaël Nouet
Le directeur sportif de l'OM, Medhi Benatia, avant le match à Lille.
Mercato...

OM Mercato : Benatia a pris contact avec un joueur de l’OGC Nice !

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique (PSG)
FC Barcelone...

PSG Mercato : un joueur traumatisé par Luis Enrique saborde le Mercato du FC Barcelone ! 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : Horneland a deux objectifs à remplir pour sauver sa tête auprès de Kilmer Sports 

Par Bastien Aubert
Matt O'Riley (OM)
Mercato...

OM Mercato : la prochaine recrue à signer est connue, la surprise est totale chez les supporters !

Par Bastien Aubert
Marcus Rashford (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone, PSG : Mercato : coup de théâtre pour l’avenir de Rashford !

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : en danger, Luis Castro a déjà obtenu plusieurs renforts ! 

Par Bastien Aubert
Ivan Gazidis (ASSE)
ASSE...

ASSE : une pointure passée par l’OL débarque, deux autres renforts vont suivre ! 

Par Bastien Aubert
Jorge Carrascal (Flamengo)
Mercato...

OM Mercato : Benatia a craqué sur un numéro 10 flamboyant pour De Zerbi au Brésil ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet