Depuis des années, l’émir du Qatar rêve de faire venir Mohamed Salah au PSG. L’Egyptien est poussé vers la sortie à Liverpool mais l’Arabie Saoudite veut tout faire pour le recruter.

Le feuilleton Mohamed Salah ne cesse de rebondir à Liverpool. Depuis qu’il a dégoupillé devant les médias samedi soir, après le nul à Leeds (3-3) auquel il n’a pas participé, l’Egyptien est devenu persona non grata chez les Reds. Il a été exclu du groupe pour le match contre l’Inter à San Siro demain et il semble peu probable qu’il le réintègre prochainement. Esseulé, critiqué de toutes parts, Salah a publié une photo de lui, assis comme un malheureux dans la salle de sport du LFC, ce mardi.

L’Arabie Saoudite va faire « tout son possible » pour le recruter

On le sait, Salah est un vieux rêve de l’émir du Qatar. Idole absolue du monde arabe, il ne cadrerait pourtant pas avec l’équipe actuelle du PSG. Il est vieillissant, coure peu et ne défend pas, soit tout ce que Luis Enrique déteste. En outre, s’il venait à Paris, il prendrait la place de Désiré Doué ou Bradley Barcola. Pas sûr, donc, que Luis Campos se mettre sur le rangs en janvier pour le recruter. Et c’est mieux ainsi car une source au sein du Fonds d’investissement public du royaume saoudien a expliqué à l’AFP que le nouveau championnat à la mode allait faire « tout son possible » pour le recruter !

« Nous suivons de près la situation de Salah. Nous pensons qu’il y a une possibilité pour un transfert, que ce soit sous forme de prêt ou d’achat, même s’il n’y a pas encore de négociations ou de discussions directes avec le club », a déclaré cette source à l’AFP. A moins d’un improbable rebondissement, Mohamed Salah devrait donc mettre le cap sur l’Arabie Saoudite en janvier ! Et quitter par la petite porte un club qu’il fréquente depuis presque dix ans et dont il est devenu le troisième meilleur buteur historique…