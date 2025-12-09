L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, était en conférence de presse à la veille du match contre l’Athletic, à Bilbao, en Champions League.

Une ambiance spéciale à San Mamès

« J’ai eu l’opportunité de parler avec mes joueurs de l’ambiance que l’on aura demain dans ce stade. Nous sommes contents d’être ici et de jouer ce match important pour l’Athletic Club et pour nous. »

Un adversaire de haut niveau

« Demain sera un match très difficile. L’Athletic Club joue avec beaucoup de rythme. Ils savent comment défendre et attaquer. Il faut être prêt. Ce que représente Bilbao dans le foot est magnifique. J’aime cette personnalité. Ils sont en train de jouer la C1, ça représente beaucoup. J’aime les couleurs rouge et blanc comme Gijon. C’est joli de venir à San Mamés. »

Nuno Mendes ne sera finalement pas là

« Nuno Mendes a manqué l’entraînement d’aujourd’hui. On va faire comme d’habitude lorsqu’il y a un blessé: chercher une solution. Beaucoup de joueurs peuvent jouer à gauche : Mayulu, Pacho, Zaïre-Emery. Avec la mentalité, tout le monde peut jouer latéral. »

Valverde : « Nous n’avons pas la potion magique »

L’entraîneur de l’Athletic Bilbao, Ernesto Valverde, a fait dans l’humour pendant sa conférence, se comparant à un célèbre personnage de la bd franco-belge : « Les favoris, ce sont eux mais il faut les challenger. Nous sommes à San Mamés et nous sommes l’Athletic. Nous sommes comme Astérix mais nous n’avons pas la potion magique… ».