L’annonce d’Emmanuel Grégoire, candidat socialiste à la mairie de Paris, concernant une vente du Parc des Princes n’a pas ému le PSG, qui continue de prioriser un déménagement en banlieue.

L’interview à L’Equipe d’Emmanuel Grégoire, mardi, a redonné du baume au cœur des supporters du PSG. Le candidat socialiste y expliquait sa volonté de trouver un terrain d’entente avec le club champion d’Europe pour que celui-ci reste au Parc des Princes, quitte à lui vendre l’enceinte. Sachant que la plupart des autres candidats font aussi du maintien du PSG dans l’enceinte de la porte de Saint-Cloud une priorité, l’optimisme était forcément de mise parmi des supporters qui ne veulent absolument pas voir leur club quitter son enceinte historique. Mais le PSG, toujours à L’Equipe, a calmé tout le monde…

Les études à Massy et Poissy « restent la priorité »

« Notre projet de donner une nouvelle dimension à notre enceinte sportive exige, par son ampleur et sa complexité, un cadre institutionnel stabilisé et un calendrier de travail sérieux et méthodique. C’est la démarche que nous suivons aujourd’hui à Massy et à Poissy, où des moyens importants ont été engagés par le club et nos partenaires locaux pour étudier ces sites. Ces études se poursuivent avec rigueur et elles restent notre priorité, écrit le PSG. C’est la raison pour laquelle le club n’est pas en mesure de commenter davantage des éléments qui sont aujourd’hui présentés comme des options par différents candidats. Le club est toutefois attentif aux différentes déclarations qui émergent dans le cadre de la campagne des municipales. Ces prises de parole témoignent d’une dynamique réelle autour de notre projet et traduisent également un intérêt fort pour l’avenir du Paris Saint-Germain. »

Une façon de mettre la pression sur le prochain maire de Paris. Ses promesses de campagne auront intérêt à être tenues, sinon le PSG partira en banlieue avec son projet pharaonique sous le bras.