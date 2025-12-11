À LA UNE DU 11 DéC 2025
[08:57]FC Nantes : la vérité derrière le départ de Luis Castro éclate, Franck Kita sans pitié !
[08:39]RC Lens : Sage se rapproche de Flick et du FC Barcelone, une nouvelle preuve surgit
[08:18]OM Mercato : un dossier très chaud de l’été dernier tombe à l’eau pour cet hiver
[07:53]ASSE : éjecté du FC Nantes, Luis Castro favori en cas de départ d’Horneland ?
[07:35]PSG Mercato : Luis Enrique fait une grosse annonce, le RC Lens et l’OM en panique totale
[07:15]Real Madrid : Xabi Alonso sort du silence sur son avenir, les dirigeants ont fait leur choix
[07:00]Le PSG fracasse les espoirs des supporters au sujet du Parc des Princes
[06:00]ASSE Mercato : après Haïdara, une pépite du club relancée par Leca au RC Lens ?
[05:00]OM : faut-il titulariser De Lange à la place de Rulli ?
[00:00]ASSE, PSG, LOSC, OL : Christophe Galtier avec une star de la télé-réalité, la vérité éclate ! 

PSG

om

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

FRANCE

Le PSG fracasse les espoirs des supporters au sujet du Parc des Princes

Par Raphaël Nouet - 11 Déc 2025, 07:00
💬 Commenter
Vue du Parc des Princes depuis la pelouse.

L’annonce d’Emmanuel Grégoire, candidat socialiste à la mairie de Paris, concernant une vente du Parc des Princes n’a pas ému le PSG, qui continue de prioriser un déménagement en banlieue.

L’interview à L’Equipe d’Emmanuel Grégoire, mardi, a redonné du baume au cœur des supporters du PSG. Le candidat socialiste y expliquait sa volonté de trouver un terrain d’entente avec le club champion d’Europe pour que celui-ci reste au Parc des Princes, quitte à lui vendre l’enceinte. Sachant que la plupart des autres candidats font aussi du maintien du PSG dans l’enceinte de la porte de Saint-Cloud une priorité, l’optimisme était forcément de mise parmi des supporters qui ne veulent absolument pas voir leur club quitter son enceinte historique. Mais le PSG, toujours à L’Equipe, a calmé tout le monde…

Les études à Massy et Poissy « restent la priorité »

« Notre projet de donner une nouvelle dimension à notre enceinte sportive exige, par son ampleur et sa complexité, un cadre institutionnel stabilisé et un calendrier de travail sérieux et méthodique. C’est la démarche que nous suivons aujourd’hui à Massy et à Poissy, où des moyens importants ont été engagés par le club et nos partenaires locaux pour étudier ces sites. Ces études se poursuivent avec rigueur et elles restent notre priorité, écrit le PSG. C’est la raison pour laquelle le club n’est pas en mesure de commenter davantage des éléments qui sont aujourd’hui présentés comme des options par différents candidats. Le club est toutefois attentif aux différentes déclarations qui émergent dans le cadre de la campagne des municipales. Ces prises de parole témoignent d’une dynamique réelle autour de notre projet et traduisent également un intérêt fort pour l’avenir du Paris Saint-Germain. »

Une façon de mettre la pression sur le prochain maire de Paris. Ses promesses de campagne auront intérêt à être tenues, sinon le PSG partira en banlieue avec son projet pharaonique sous le bras.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot