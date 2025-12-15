À LA UNE DU 15 DéC 2025
PSG : Luis Enrique a tranché entre Chevalier et Safonov pour la Coupe Intercontinentale

Par Raphaël Nouet - 15 Déc 2025, 14:00
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, discutant avec Lucas Chevalier lors de la Supercoupe d'Europe.
Matvei Safonov titularisé contre Metz (3-2) alors que Lucas Chevalier était rétabli, ça a interrogé sur la hiérarchie des gardiens au PSG. Mais celle-ci ne devrait finalement pas bouger…

Auteur d’une parade monumentale face à Rennes (5-0), juste avant l’ouverture du score de Kvaratskhelia, Matvei Safonov s’est encore montré très sûr mercredi dernier dans l’enfer de San Mamés (0-0). Sa titularisation à Metz (3-2) samedi, alors que Lucas Chevalier était rétabli, pouvait donc s’apparenter à une prime au mérite. Et à un signe que la hiérarchie des gardiens, qui semblait très claire au PSG depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc, était bouleversée. Mais il n’en est rien et l’ancien Lillois devrait être aligné mercredi après-midi pour la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo.

Chevalier sur le banc à Metz, ça s’explique

L’Equipe explique que si Chevalier n’a pas joué à Metz, c’est parce qu’il n’avait effectué que deux entraînements sans douleur avant le déplacement. Luis Enrique, échaudé par la cascade de blessures frappant son effectif depuis le début de la saison et conscient d’avoir une doublure de très haut niveau en la personne de Safonov, n’a donc voulu prendre aucun risque. Mais mercredi, l’ancien Lillois aura une semaine dans les jambes et ce devrait être lui le titulaire.

Le quotidien sportif précise cependant qu’à l’heure actuelle, rien n’est décidé. Ou, en tout cas, que Luis Enrique n’a rien filtré au niveau de son choix. Si Chevalier est titulaire, cela indiquera qu’il existe une hiérarchie, contrairement à ce que lui et son staff peuvent dire. Si c’est Safonov, cela confirmera que le meilleur jouer, quel que soit le poste.

