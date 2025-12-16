À LA UNE DU 16 DéC 2025
[17:58]OM Mercato : 2 cas crispent Longoria, un bon coup tenté en Premier League ?
[17:42]Stade Rennais Mercato : Beye tient un premier renfort au nom bien connu
[17:23]OM, PSG, RC Lens, OL, Stade Rennais, FC Nantes : l’IA revoit son classement final de la L1
[17:02]FC Barcelone : la rumeur saoudienne enfle, un rendez-vous fixé !
[16:42]OM Mercato : 15 M€ récupérés en janvier pour un flop estival ?
[16:19]ASSE : le favori de Kilmer Sports pour l’après-Horneland déjà libre ?
[15:59]PSG – Flamengo : Luis Enrique met un dernier coup de pression à ses joueurs
[15:47]Ça part en vrilles entre le FC Barcelone, le Real Madrid et les arbitres !
[15:31]Le PSG doublement humilié par Kylian Mbappé
[15:30]PSG Mercato : Paris déboule sur une recrue choc promise au FC Barcelone ! 
PSG – Flamengo : Luis Enrique met un dernier coup de pression à ses joueurs

Par Raphaël Nouet - 16 Déc 2025, 15:59
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, en conférence de presse avant d'affronter le Flamengo.
En conférence de presse, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a rappelé que ses joueurs avaient une occasion unique de marquer l’histoire, demain, en finale de la Coupe Intercontinentale face à Flamengo.

Ce mardi après-midi, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, était en conférence de presse, à la veille d’affronter Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale. S’il a fait semblant d’oublier que son équipe pourrait réaliser un sextuplé en 2025 (L1, Coupe de France, Trophée des champions, Champions League, Supercoupe d’Europe et Intercontinentale), il a en tout cas la volonté de s’imposer demain. Histoire de marquer l’histoire un peu plus après une année qui restera, quoi qu’il arrive face aux Brésiliens, inoubliable pour le PSG.

« Je ne pense pas que nos adversaires seront plus motivés que nous »

« Je pense qu’il y a peu d’occasions de jouer cette finale. On est conscient de l’importance de ce match, c’est beau de jouer cette finale. Cela représente beaucoup pour nous. On est content d’être ici. Marquer l’histoire à Paris a été un objectif la saison dernière. Et continuer à la marquer cette saison est un objectif. Une finale est toujours un match particulier. Chaque minute peut être décisive. Il faut avoir la motivation pour gagner ce match. On est prêt. Sur le début du championnat, on a montré la même mentalité que la saison dernière. »

« Flamengo est une bonne équipe donc ce sera difficile de gagner. C’est très difficile de bien valoriser ce trophée. Quand tu perds, tu dis que ce n’est pas important. On a une chance d’écrire l’histoire du PSG. Aujourd’hui c’est très important pour Flamengo et c’est très important pour nous. On veut continuer d’écrire l’histoire de notre club. C’est une grande motivation pour nous, pour le club et je ne pense pas que nos adversaires seront plus motivés que nous. »

