À LA UNE DU 17 DéC 2025
[18:03]OM : Vitinha frappé par un terrible drame… en France
[17:43]Real Madrid : un triplé ce soir et Mbappé égale Ronaldo
[17:28]ASSE Mercato : Manchester City débarque sur une piste des Verts
[17:06]RC Lens : après Thauvin, un autre Sang et Or récompensé !
[16:49]PSG – Flamengo : énorme surprise dans le onze parisien !
[16:39]FC Nantes : le favori des Kita pour l’après-Castro est connu, ce ne sont ni Still ni Kantari
[16:25]PSG : une catastrophe financière encore possible dans l’affaire Mbappé ?
[15:58]FC Barcelone Mercato : Messi prêt à chambouler l’intersaison des Blaugranas
[15:38]OM Mercato : intérêt fort pour le nouvel Hakimi (PSG)
[15:00]ASSE : Kilmer Sports vient de mettre la main sur la recrue qui va faire remonter le club en Ligue 1
PSG – Flamengo : énorme surprise dans le onze parisien !

Par Raphaël Nouet - 17 Déc 2025, 16:49
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, lors de la conférence de presse avant la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo.
Contrairement à ce que tout le monde pensait, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a décidé de titulariser Matvei Safonov pour la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo.

Celle-là, pas grand-monde de l’a vu venir ! Luis Enrique a décidé de titulariser Matvei Safonov pour le match contre Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale. Ce sera la quatrième fois d’affilée que le Russe débute une rencontre. Lors des deux premières (Rennes, Bilbao), Lucas Chevalier se ressentait encore de la blessure que lui a infligée Camara à Monaco. A Metz, l’ancien Lillois n’avait que deux entraînements sans douleur dans les jambes. Mais pour l’affiche de ce soir, dont le coup d’envoi sera donné à 18h, tout le monde voyait Chevalier débuter. Raté. L’entraîneur du PSG confirme donc qu’il n’y a pas de hiérarchie et que le plus méritant joue !

Un onze attendu… en dehors de Safonov

Au-delà de ce cas, la composition du PSG est des plus traditionnelles, étant entendu qu’Achraf Hakimi est à la Coupe d’Afrique des Nations et qu’Ousmane Dembélé a manqué le dernier match car il était malade. C’est Warren Zaïre-Emery qui continue de remplacer le Marocain dans le couloir droit de la défense et c’est Désiré Doué, buteur lors de son entrée en jeu à Metz (3-2), qui est titularisé à la pointe de l’attaque.

PSG : Safonov – Zaïre Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Lee, Doué, Kvaratskhelia.

