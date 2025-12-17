🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Contrairement à ce que tout le monde pensait, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a décidé de titulariser Matvei Safonov pour la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo.

Celle-là, pas grand-monde de l’a vu venir ! Luis Enrique a décidé de titulariser Matvei Safonov pour le match contre Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale. Ce sera la quatrième fois d’affilée que le Russe débute une rencontre. Lors des deux premières (Rennes, Bilbao), Lucas Chevalier se ressentait encore de la blessure que lui a infligée Camara à Monaco. A Metz, l’ancien Lillois n’avait que deux entraînements sans douleur dans les jambes. Mais pour l’affiche de ce soir, dont le coup d’envoi sera donné à 18h, tout le monde voyait Chevalier débuter. Raté. L’entraîneur du PSG confirme donc qu’il n’y a pas de hiérarchie et que le plus méritant joue !

Un onze attendu… en dehors de Safonov

Au-delà de ce cas, la composition du PSG est des plus traditionnelles, étant entendu qu’Achraf Hakimi est à la Coupe d’Afrique des Nations et qu’Ousmane Dembélé a manqué le dernier match car il était malade. C’est Warren Zaïre-Emery qui continue de remplacer le Marocain dans le couloir droit de la défense et c’est Désiré Doué, buteur lors de son entrée en jeu à Metz (3-2), qui est titularisé à la pointe de l’attaque.

PSG : Safonov – Zaïre Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Lee, Doué, Kvaratskhelia.