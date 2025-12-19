À LA UNE DU 19 DéC 2025
PSG : Safonov blessé, Chevalier relancé !

Par Raphaël Nouet - 19 Déc 2025, 13:01
Matvei Safonov porté en triomphe par ses partenaires après la victoire contre Flamengo.
Le PSG vient de communiquer sur l’état de santé de ses joueurs et on apprend que Matvei Safonov s’est fracturé la main gauche !

Enorme surprise, ce vendredi, à la lecture du communiqué médical du PSG : Matvei Safonov souffre d’une fracture de la main gauche et sera absent pour une durée indéterminée ! Un nouveau point sera fait dans trois à quatre semaines pour savoir où il en est dans sa récupération. Le Russe, héros de la finale de la Coupe Intercontinentale mercredi contre Flamengo (1-1, 2 t.a.b. à 1), au cours de laquelle il a arrêté quatre pénaltys, s’est-il blessé pendant la rencontre ? S’agit-il d’un incident domestique ou d’une blessure contractée lors d’un entraînement ?

Lee blessé plusieurs semaines

Toujours est-il que cette blessure tombe au plus terrible des moments pour lui, qui avait apporté la preuve qu’il peut être titulaire au PSG. En revanche, elle tombe à pic pour Lucas Chevalier, touché d’avoir perdu sa place suite à sa blessure à Monaco (0-1). Dans L’Equipe du jour, son entourage assurait qu’il vivait bien sa situation mais pointait du doigt ses critiques, qui lui auraient « savonné la planche » depuis son arrivée à Paris. L’ancien Lillois va avoir un mois pour montrer qu’il mérite d’endosser le costume de titulaire à plein temps au PSG.

Toujours dans le communiqué médical, on apprend que Lee Kang-in souffre d’une lésion musculaire qui le tiendra éloigné des terrains pour plusieurs semaines. Le Sud-Coréen s’est blessé lors de la première période de la finale Intercontinentale. Bradley Barcola, lui, souffre d’une fatigue musculaire et est resté en soins.

