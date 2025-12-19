Le PSG vient de communiquer sur l’état de santé de ses joueurs et on apprend que Matvei Safonov s’est fracturé la main gauche !
Enorme surprise, ce vendredi, à la lecture du communiqué médical du PSG : Matvei Safonov souffre d’une fracture de la main gauche et sera absent pour une durée indéterminée ! Un nouveau point sera fait dans trois à quatre semaines pour savoir où il en est dans sa récupération. Le Russe, héros de la finale de la Coupe Intercontinentale mercredi contre Flamengo (1-1, 2 t.a.b. à 1), au cours de laquelle il a arrêté quatre pénaltys, s’est-il blessé pendant la rencontre ? S’agit-il d’un incident domestique ou d’une blessure contractée lors d’un entraînement ?
Lee blessé plusieurs semaines
Toujours est-il que cette blessure tombe au plus terrible des moments pour lui, qui avait apporté la preuve qu’il peut être titulaire au PSG. En revanche, elle tombe à pic pour Lucas Chevalier, touché d’avoir perdu sa place suite à sa blessure à Monaco (0-1). Dans L’Equipe du jour, son entourage assurait qu’il vivait bien sa situation mais pointait du doigt ses critiques, qui lui auraient « savonné la planche » depuis son arrivée à Paris. L’ancien Lillois va avoir un mois pour montrer qu’il mérite d’endosser le costume de titulaire à plein temps au PSG.
Toujours dans le communiqué médical, on apprend que Lee Kang-in souffre d’une lésion musculaire qui le tiendra éloigné des terrains pour plusieurs semaines. Le Sud-Coréen s’est blessé lors de la première période de la finale Intercontinentale. Bradley Barcola, lui, souffre d’une fatigue musculaire et est resté en soins.